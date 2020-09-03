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Туризм
https://ria.ru/20200903/oteli-1576682327.html
Отели Египта и Мальдив снизили цены для россиян на 20-40 процентов
Отельеры Египта и Мальдивских островов готовы предложить российским туристам значительные скидки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупного туроператора. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:04
2020-09-03T16:04
туризм
туризм
гостиницы
отели
новости - туризм
михаил мишустин
оаэ
мальдивы
египет
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Отельеры Египта и Мальдивских островов готовы предложить российским туристам значительные скидки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупного туроператора.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения: три рейса в неделю полетит в Египет, по два - на Мальдивы и в ОАЭ."Что касается цен, то хотели бы акцентировать на том, что отельеры представленных стран уже готовы предложить привлекательные условия для российского рынка. Так, гостиницы Мальдив на осенние даты предлагают скидки до 40 процентов и акции — повышение категории питания (полупансион по цене размещения с завтраками). Отельеры Египта предлагают скидки на проживание в 20 процентов относительно прошлогоднего сезона", — рассказали представители туроператора.
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туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, михаил мишустин, оаэ, мальдивы, египет

Отели Египта и Мальдив снизили цены для россиян на 20-40 процентов

16:04 03.09.2020
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкСладости в одном из отелей на Мальдивах
Сладости в одном из отелей на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Отельеры Египта и Мальдивских островов готовы предложить российским туристам значительные скидки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупного туроператора.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения: три рейса в неделю полетит в Египет, по два - на Мальдивы и в ОАЭ.
"Что касается цен, то хотели бы акцентировать на том, что отельеры представленных стран уже готовы предложить привлекательные условия для российского рынка. Так, гостиницы Мальдив на осенние даты предлагают скидки до 40 процентов и акции — повышение категории питания (полупансион по цене размещения с завтраками). Отельеры Египта предлагают скидки на проживание в 20 процентов относительно прошлогоднего сезона", — рассказали представители туроператора.
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ТуризмТуризмГостиницыОтелиНовости - ТуризмМихаил МишустинОАЭМальдивыЕгипет
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