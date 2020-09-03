https://ria.ru/20200903/oteli-1576682327.html

Отели Египта и Мальдив снизили цены для россиян на 20-40 процентов

Отельеры Египта и Мальдивских островов готовы предложить российским туристам значительные скидки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупного туроператора. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:04

2020-09-03T16:04

2020-09-03T16:04

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михаил мишустин

оаэ

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египет

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Отельеры Египта и Мальдивских островов готовы предложить российским туристам значительные скидки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупного туроператора.Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения: три рейса в неделю полетит в Египет, по два - на Мальдивы и в ОАЭ."Что касается цен, то хотели бы акцентировать на том, что отельеры представленных стран уже готовы предложить привлекательные условия для российского рынка. Так, гостиницы Мальдив на осенние даты предлагают скидки до 40 процентов и акции — повышение категории питания (полупансион по цене размещения с завтраками). Отельеры Египта предлагают скидки на проживание в 20 процентов относительно прошлогоднего сезона", — рассказали представители туроператора.

https://ria.ru/20191018/1559878316.html

оаэ

мальдивы

египет

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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