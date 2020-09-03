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https://ria.ru/20200903/oshibki-1576661126.html
Названы ошибки родителей, способные погубить психику ребенка
На сайте Reddit экспертам в области психического здоровья предложили перечислить ошибки родителей, которые могут нанести серьезный вред психике ребенка. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:40
2020-09-03T10:57
дети
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>На сайте <a href="https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/ik7zro/mental_health_professionals_what_small_things_do/" target="_blank">Reddit</a> экспертам в области психического здоровья предложили перечислить ошибки родителей, которые могут нанести серьезный вред психике ребенка.В частности, в посте отметили, что нельзя наказывать ребенка за "честные" ошибки и проявлять беспокойство тем, что он не идеален. Родителям не стоит делать все за свое чадо и препятствовать принятию самостоятельных решений. Это делает их детей неспособными брать на себя ответственность и лишает возможности приобрести навыки решения проблем.Специалисты не рекомендуют делиться с детьми своими взрослыми трудностями, поскольку они могут воспринимать их по-разному. Возможно, ребенок будет обеспокоен тем, что не в состоянии помочь вам справиться с ними. Родителям не стоит также проецировать свои мечты и ожидания на <a href="https://ria.ru/tag_deti_4/" target="_blank">детей</a>. "Вероятно, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем делать так, чтобы он ненавидел себя, потому что вы заставили его воплощать в жизнь вашу мечту, а не свою собственную", — отметил один из участников беседы.В комментариях также подчеркнули, что родители, которые не извиняются за свои ошибки, заставляют ребенка думать, что во всем виноват он, когда что-то идет не так.
https://ria.ru/20200901/deti-1576557324.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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дети

Названы ошибки родителей, способные погубить психику ребенка

09:40 03.09.2020 (обновлено: 10:57 03.09.2020)
8205
© Depositphotos / bodnarchukОдинокий ребенок
Одинокий ребенок - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / bodnarchuk
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На сайте Reddit экспертам в области психического здоровья предложили перечислить ошибки родителей, которые могут нанести серьезный вред психике ребенка.
В частности, в посте отметили, что нельзя наказывать ребенка за "честные" ошибки и проявлять беспокойство тем, что он не идеален. Родителям не стоит делать все за свое чадо и препятствовать принятию самостоятельных решений. Это делает их детей неспособными брать на себя ответственность и лишает возможности приобрести навыки решения проблем.
Специалисты не рекомендуют делиться с детьми своими взрослыми трудностями, поскольку они могут воспринимать их по-разному. Возможно, ребенок будет обеспокоен тем, что не в состоянии помочь вам справиться с ними.
Родителям не стоит также проецировать свои мечты и ожидания на детей.
"Вероятно, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем делать так, чтобы он ненавидел себя, потому что вы заставили его воплощать в жизнь вашу мечту, а не свою собственную", — отметил один из участников беседы.
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В комментариях также подчеркнули, что родители, которые не извиняются за свои ошибки, заставляют ребенка думать, что во всем виноват он, когда что-то идет не так.
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Дети
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