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Песков ответил на вопрос об участии Путина в заседании глав стран СБ ООН
Четкого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:04
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в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Четкого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
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дмитрий песков, оон, в мире

Песков ответил на вопрос об участии Путина в заседании глав стран СБ ООН

13:04 03.09.2020
2663
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четкого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет четкого понимания, состоится ли (заседание). Какова позиция других стран? На рабочем уровне это будет прорабатываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в заседании глав государств членов СБ ООН 24 сентября и будет ли он участвовать.
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Дмитрий ПесковООНВ мире
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