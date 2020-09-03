Песков ответил на вопрос об участии Путина в заседании глав стран СБ ООН

"Пока нет четкого понимания, состоится ли (заседание). Какова позиция других стран? На рабочем уровне это будет прорабатываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в заседании глав государств членов СБ ООН 24 сентября и будет ли он участвовать.