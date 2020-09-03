https://ria.ru/20200903/oon-1576675606.html
Песков ответил на вопрос об участии Путина в заседании глав стран СБ ООН
Четкого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:04
2020-09-03T13:04
2020-09-03T13:04
дмитрий песков
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Четкого понимания по встрече лидеров стран-участниц Совета Безопасности ООН 24 сентября пока нет, вопрос прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, оон, в мире