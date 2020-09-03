https://ria.ru/20200903/omsk-1576697810.html

В Омске открылась виртуальная выставка военной техники

В День окончания Второй мировой войны в Омске заработала виртуальная выставка военной техники, сообщили в облправительстве. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:48

2020-09-03T17:48

2020-09-03T19:30

александр бурков

омск

общество

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<strong>ОМСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> В День окончания Второй мировой войны в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> заработала виртуальная выставка военной техники, сообщили в облправительстве.Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, 3 сентября в Омске прошли мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. В числе этих событий - открытие виртуальной выставки, которая популярна у студентов вузов и ссузов.QR-коды размещены в Омске на баннерах в крупных торговых центрах и зданиях вузов. Коды помогут получить доступ к бесплатному приложению, которое, по словам создателей лаборатории дополненной реальности ARLab.me, обеспечит максимально точный и полный аналог за счёт качественной анимации и звуков. Виртуальная выставка военной техники проходит в рамках патриотического арт-проекта "Звезды Победы".В мероприятиях, посвящённых окончанию Второй мировой войны в Омске поучаствовал губернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a>, члены регионального правительства, депутаты, юнармейцы, ветераны боевых действий, общественники. Все они почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к монументам славы в парке имени 30-летия Победы к скульптуре "Мать-Сибирячка с сыном" и Вечному огню. В честь окончания войны в парке дали троекратный ружейный залп.

https://ria.ru/20200803/1575285208.html

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омск, общество