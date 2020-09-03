В Омске открылась виртуальная выставка военной техники
17:48 03.09.2020 (обновлено: 19:30 03.09.2020)
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© Фото пресс-службы правительства Омской областиВ Омске открылась виртуальная выставка военной техники
© Фото пресс-службы правительства Омской области
ОМСК, 3 сен – РИА Новости. В День окончания Второй мировой войны в Омске заработала виртуальная выставка военной техники, сообщили в облправительстве.
Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, 3 сентября в Омске прошли мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. В числе этих событий - открытие виртуальной выставки, которая популярна у студентов вузов и ссузов.
"Скачав на смартфон или планшет с помощью QR-кода специальное приложение, они могут найти в виртуальном музее 3D-модели боевых гранат, пистолетов, пулеметных тачанок, самолетов и другой техники. Там же можно прочитать описание военного объекта, осмотреть его со всех сторон и даже сфотографироваться с ним", - пояснили в пресс-службе областного правительства.
QR-коды размещены в Омске на баннерах в крупных торговых центрах и зданиях вузов. Коды помогут получить доступ к бесплатному приложению, которое, по словам создателей лаборатории дополненной реальности ARLab.me, обеспечит максимально точный и полный аналог за счёт качественной анимации и звуков. Виртуальная выставка военной техники проходит в рамках патриотического арт-проекта "Звезды Победы".
В мероприятиях, посвящённых окончанию Второй мировой войны в Омске поучаствовал губернатор Омской области Александр Бурков, члены регионального правительства, депутаты, юнармейцы, ветераны боевых действий, общественники. Все они почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к монументам славы в парке имени 30-летия Победы к скульптуре "Мать-Сибирячка с сыном" и Вечному огню. В честь окончания войны в парке дали троекратный ружейный залп.
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