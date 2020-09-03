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https://ria.ru/20200903/ogranicheniya-1576674168.html
"Антикитайский психоз". Пекин оценил ограничения против дипломатов в США
Новые ограничения США в отношении китайских дипломатов свидетельствуют о том, что синофобские силы в США уже потеряли рассудок и заработали антикитайский... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:41
2020-09-03T12:41
майк помпео
хуа чуньин
мид кнр
китай
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости.</strong> Новые ограничения США в отношении китайских дипломатов свидетельствуют о том, что синофобские силы в США уже потеряли рассудок и заработали антикитайский маниакальный психоз, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_KHua_CHunin/" target="_blank" data-auto="true">Хуа Чуньин</a>.Ранее госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что Вашингтон вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.Она отметила, что с октября прошлого года госдепартамент США начал вводить ограничения на работу сотрудников посольства Китая в США, подчеркнув, что китайская сторона в соответствии с законом, всегда предоставляла необходимые удобства и условия американским дипломатам и консульскому персоналу для выполнения своих служебных обязанностей в Китае."Американская же сторона наоборот в октябре прошлого года и в июне этого года потребовала от консульских сотрудников и дипломатов заранее оповещать об участии в мероприятиях. В этот раз они потребовали обращаться в вышестоящие инстанции за разрешением, вплоть до того, что ограничили личные контакты с местными официальными лицами и представителями социальных кругов", - сказала Хуа Чуньин.Китайский дипломат подчеркнула, что китайско-американские отношения важны как для двух стран, так и для всего мира, стороны должно должны поддерживать открытым канал для общения. По ее словам, посольство Китая в США продолжит поддерживать контакты с представителями различных слоев американского общества.
https://ria.ru/20200902/kitay-1576594736.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/esper-1576396001.html
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китай
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РИА Новости
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майк помпео, хуа чуньин, мид кнр, китай, сша, в мире

"Антикитайский психоз". Пекин оценил ограничения против дипломатов в США

12:41 03.09.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Новые ограничения США в отношении китайских дипломатов свидетельствуют о том, что синофобские силы в США уже потеряли рассудок и заработали антикитайский маниакальный психоз, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.
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"Эти действия США являются абсолютным нарушением международного права и основополагающих принципов международного права, а также нарушением китайско-американского соглашения о консульских сношениях, и не имеют никаких законных оснований. Это подтверждает, что синофобские силы в США уже потеряли рассудок и веру в себя, заработали антикитайский маниакальный психоз", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она отметила, что с октября прошлого года госдепартамент США начал вводить ограничения на работу сотрудников посольства Китая в США, подчеркнув, что китайская сторона в соответствии с законом, всегда предоставляла необходимые удобства и условия американским дипломатам и консульскому персоналу для выполнения своих служебных обязанностей в Китае.
"Американская же сторона наоборот в октябре прошлого года и в июне этого года потребовала от консульских сотрудников и дипломатов заранее оповещать об участии в мероприятиях. В этот раз они потребовали обращаться в вышестоящие инстанции за разрешением, вплоть до того, что ограничили личные контакты с местными официальными лицами и представителями социальных кругов", - сказала Хуа Чуньин.
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Китайский дипломат подчеркнула, что китайско-американские отношения важны как для двух стран, так и для всего мира, стороны должно должны поддерживать открытым канал для общения. По ее словам, посольство Китая в США продолжит поддерживать контакты с представителями различных слоев американского общества.
"Мы призываем госдепартамент США отозвать это ошибочное решение, прекратить создавать препятствия для нормальных контактов между представителями двух стран, прекратить подрывать двусторонние отношения. Китайская сторона в зависимости от развития ситуация примет необходимые и справедливые ответные действия", - заключила Хуа Чуньин.
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Майк ПомпеоХуа ЧуньинМИД КНРКитайСШАВ мире
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