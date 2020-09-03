https://ria.ru/20200903/ogranicheniya-1576659392.html

Китайское посольство оценило ограничения на работу своих дипломатов в США

Китай считает несправедливыми ограничения, введенные на работу китайских дипломатов в США, и призывает отозвать это решение, говорится в заявлении посольства... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:55

2020-09-03T08:55

2020-09-03T08:55

майк помпео

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> считает несправедливыми ограничения, введенные на работу китайских дипломатов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и призывает отозвать это решение, говорится в заявлении посольства КНР в США.Ранее госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках."Под предлогом ответных мер США 2 сентября ввели очередные несправедливые ограничения и установили барьеры на работу китайских дипломатов и консульского персонала. Это грубое растаптывание Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских сношениях… Мы призываем американскую сторону исправить свои ошибочные действия и отозвать это решение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.В дипмиссии подчеркнули, что Китай выступает решительно против этих действий.В посольстве также заявили, что Китай всегда оказывал поддержку и предоставлял необходимые удобства для иностранных дипломатов и консульского персонала, в том числе США, для выполнения своих обязанностей в Китае."Мы призываем США оказывать поддержку и предоставлять условия для того, чтобы китайские дипломаты и консульский персонал также могли исполнять свои обязанности в США", - добавили в посольстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/esper-1576396001.html

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, китай, вашингтон (город), сша, в мире