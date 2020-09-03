Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:28 03.09.2020 (обновлено: 12:09 03.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры.
Как пояснила пресс-служба Минпросвещения, подобные случаи, о которых проинформировали ведомство, были единичными, тем не менее они требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием. Этот вопрос был поднят в ходе совещания с представителями регионов в режиме видео-конференц-связи.
"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать", – приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.
Добавляется, что замминистра просвещения Виктор Басюк также обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы.
Он подчеркнул, что в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.
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