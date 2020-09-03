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Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:28
2020-09-03T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Министр просвещения РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov" target="_blank">Сергей Кравцов</a> потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры.Как пояснила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_" target="_blank">Минпросвещения</a>, подобные случаи, о которых проинформировали ведомство, были единичными, тем не менее они требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием. Этот вопрос был поднят в ходе совещания с представителями регионов в режиме видео-конференц-связи.Добавляется, что замминистра просвещения <a href="https://ria.ru/person_viktor-basyuk" target="_blank">Виктор Басюк</a> также обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы.Он подчеркнул, что в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ

11:28 03.09.2020 (обновлено: 12:09 03.09.2020)
7009
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры.
Как пояснила пресс-служба Минпросвещения, подобные случаи, о которых проинформировали ведомство, были единичными, тем не менее они требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием. Этот вопрос был поднят в ходе совещания с представителями регионов в режиме видео-конференц-связи.

"Проходной режим в школы должен соблюдать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать", – приводит слова Кравцова пресс-служба министерства.

Добавляется, что замминистра просвещения Виктор Басюк также обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы.
Он подчеркнул, что в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор БасюкМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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