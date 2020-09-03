https://ria.ru/20200903/ocheredi-1576667838.html

Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:28

2020-09-03T11:28

2020-09-03T12:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор басюк

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Министр просвещения РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov" target="_blank">Сергей Кравцов</a> потребовал от регионов разобраться с очередями у входов в школы во время измерения у детей температуры.Как пояснила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_" target="_blank">Минпросвещения</a>, подобные случаи, о которых проинформировали ведомство, были единичными, тем не менее они требуют активных мер со стороны региональных органов управления образованием. Этот вопрос был поднят в ходе совещания с представителями регионов в режиме видео-конференц-связи.Добавляется, что замминистра просвещения <a href="https://ria.ru/person_viktor-basyuk" target="_blank">Виктор Басюк</a> также обратил внимание на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы.Он подчеркнул, что в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная процедура уже была ранее четко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663801.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество