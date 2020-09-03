https://ria.ru/20200903/netflix-1576642559.html

Создатели "Игры престолов" снимут новый сериал

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс снимут сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии "Задача трех тел", сообщает Fox... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T06:44

2020-09-03T06:44

2020-09-03T06:44

игра престолов (сериал)

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс снимут сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии "Задача трех тел", <a href="https://www.foxnews.com/entertainment/game-of-thrones-showrunners-david-benioff-db-weiss-netflix-show" target="_blank">сообщает</a> Fox News.Автор произведения — Лю Цысинь. В нем рассказывается о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сами сценаристы в пресс-релизе назвали эту книгу самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать. "Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", — заявили Бениофф и Уайс. Еще одним сценаристом проекта станет Алкесандр Ву ("Террор"). Автор книги также будет следить за производством ленты как консультант. "Я с большим уважением отношусь к креативной команде, которая займется адаптацией "Задачи трех тел" для телеэкрана", — заявил Цысинь.В августе 2019 сценаристы "Игры престолов" заключили с Netflix контракт якобы на сумму в 200 миллионов долларов, что будут производить контент исключительно для стримингового сервиса.

https://ria.ru/20200828/neravenstvo-1576390564.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игра престолов (сериал), кино и сериалы, новости культуры, netflix