https://ria.ru/20200903/neft-1576698967.html
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы
Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:02
2020-09-03T18:02
2020-09-03T23:35
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак."Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", - заявил Новак.Министр подчеркнул, что для этого по поручению премьера потребуется проработать определенные экономические вопросы.
https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html
Сергей Самойлов
Привет пустому бюджету Литвы!
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Михаил Балыбердин
Аплодисменты!
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россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, экономика
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", - заявил Новак.
Министр подчеркнул, что для этого по поручению премьера потребуется проработать определенные экономические вопросы.