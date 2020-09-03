https://ria.ru/20200903/neft-1576698967.html

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:02

2020-09-03T18:02

2020-09-03T23:35

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак."Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", - заявил Новак.Министр подчеркнул, что для этого по поручению премьера потребуется проработать определенные экономические вопросы.

https://ria.ru/20200829/sinkyavichyus-1576467492.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, экономика