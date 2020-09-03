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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы
Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:02
2020-09-03T23:35
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак."Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", - заявил Новак.Министр подчеркнул, что для этого по поручению премьера потребуется проработать определенные экономические вопросы.
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россия
белоруссия
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россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, экономика

Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из Литвы

18:02 03.09.2020 (обновлено: 23:35 03.09.2020)
15088
© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу", - заявил Новак.
Министр подчеркнул, что для этого по поручению премьера потребуется проработать определенные экономические вопросы.
Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 14:22
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РоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияЭкономика
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