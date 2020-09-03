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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576697766.html
В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным
Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики назвал в интервью RT реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель и правительства страны на инцидент с Алексеем РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:48
2020-09-03T17:51
госпитализация алексея навального
россия
вольфганг кубики
алексей навальный
евросоюз
москва
германия
сша
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Вице-президент немецкого бундестага <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Kubiki/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Кубики</a> назвал в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> реакцию канцлера Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангелы Меркель</a> и правительства страны на инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> "правильной"."Со стороны канцлера Германии я не вижу никакого поспешного осуждения российского правительства. В конце концов, она тоже призвала к проведению расследования", — сказал он.Помимо прочего, он призвал не мешать российской стороне разбираться в ситуации."Я ожидаю, что фракциям германского бундестага будет в кратчайшие сроки предоставлена информация, имеющаяся в распоряжении правительства Германии", — добавил он.Накануне правительство Германии <a href="https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html" target="_blank">сообщило</a>, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Меркель заявила, что Берлин ожидает разъяснений от Москвы.Сегодня президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.Глава государства намерен передать российской стороне расшифровку "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Госпитализация НавальногоАлексей Навальный попал в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Он впал в кому. По просьбе супруги блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Российский МИД назвал подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> согласились с выводами немецких врачей, игнорируя данные омских медиков. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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россия
москва
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сша
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госпитализация алексея навального, россия, вольфганг кубики, алексей навальный, евросоюз, москва, германия, сша, берлин (город), в мире

В бундестаге оценили слова Меркель о ситуации с Навальным

17:48 03.09.2020 (обновлено: 17:51 03.09.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики назвал в интервью RT реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель и правительства страны на инцидент с Алексеем Навальным "правильной".
"Со стороны канцлера Германии я не вижу никакого поспешного осуждения российского правительства. В конце концов, она тоже призвала к проведению расследования", — сказал он.
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Помимо прочего, он призвал не мешать российской стороне разбираться в ситуации.
"Я ожидаю, что фракциям германского бундестага будет в кратчайшие сроки предоставлена информация, имеющаяся в распоряжении правительства Германии", — добавил он.
Накануне правительство Германии сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Меркель заявила, что Берлин ожидает разъяснений от Москвы.
Сегодня президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
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Госпитализация Навального

Алексей Навальный попал в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Он впал в кому. По просьбе супруги блогера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
Российский МИД назвал подозрительной поспешность, с которой США и Евросоюз согласились с выводами немецких врачей, игнорируя данные омских медиков. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
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373900131
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