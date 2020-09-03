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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576677277.html
Немецкий бизнес выступил против санкций в ответ на инцидент с Навальным
Восточный комитет немецкой экономики, объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ассоциация, считает неправильным... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:21
2020-09-03T13:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Восточный комитет немецкой экономики, объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ассоциация, считает неправильным реагировать на произошедшее с российским блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> экономическими санкциями, призывает не допустить долгосрочного ухудшения двусторонних отношений."Нападение с отравляющим веществом на российского оппозиционного политика Навального не оставляет никого равнодушным. Мы благодарны федеральному правительству, что оно сделало возможной быструю и небюрократичную помощь и выступило за прояснение инцидента", - заявил представитель комитета Андреас Метц журналистам.Он добавил, что в комитете "все очень надеются, что здоровью Навального не будет нанесен непоправимый ущерб". "Подоплека преступления должна быть совместно с Россией всеобъемлюще и транспарентно прояснена. Мы не должны допустить, чтобы этот инцидент привел к долгосрочному обременению двусторонних отношений и таким образом нанес дальнейший ущерб немецко-российским экономическим контактам", - отметил он.Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия, в мире

Немецкий бизнес выступил против санкций в ответ на инцидент с Навальным

13:21 03.09.2020
1219
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ассоциация, считает неправильным реагировать на произошедшее с российским блогером Алексеем Навальным экономическими санкциями, призывает не допустить долгосрочного ухудшения двусторонних отношений.
"Нападение с отравляющим веществом на российского оппозиционного политика Навального не оставляет никого равнодушным. Мы благодарны федеральному правительству, что оно сделало возможной быструю и небюрократичную помощь и выступило за прояснение инцидента", - заявил представитель комитета Андреас Метц журналистам.
Он добавил, что в комитете "все очень надеются, что здоровью Навального не будет нанесен непоправимый ущерб". "Подоплека преступления должна быть совместно с Россией всеобъемлюще и транспарентно прояснена. Мы не должны допустить, чтобы этот инцидент привел к долгосрочному обременению двусторонних отношений и таким образом нанес дальнейший ущерб немецко-российским экономическим контактам", - отметил он.

Метц обратил внимание, что канцлер Ангела Меркель на прошлой неделе призвала не связывать реализацию проекта "Северный поток — 2" с произошедшим с Навальным. "Мы считаем неправильным реагировать на отравление Навального новыми экономическими санкциями, которые скажутся на делах полностью непричастных предприятий и российского населения", - добавил он.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
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Вчера, 12:50
В Кремле не увидели причин для санкций против России из-за Навального
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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