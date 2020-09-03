https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576677277.html

Немецкий бизнес выступил против санкций в ответ на инцидент с Навальным

Восточный комитет немецкой экономики, объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ассоциация, считает неправильным... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:21

2020-09-03T13:21

2020-09-03T13:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

происшествия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Восточный комитет немецкой экономики, объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве ассоциация, считает неправильным реагировать на произошедшее с российским блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> экономическими санкциями, призывает не допустить долгосрочного ухудшения двусторонних отношений."Нападение с отравляющим веществом на российского оппозиционного политика Навального не оставляет никого равнодушным. Мы благодарны федеральному правительству, что оно сделало возможной быструю и небюрократичную помощь и выступило за прояснение инцидента", - заявил представитель комитета Андреас Метц журналистам.Он добавил, что в комитете "все очень надеются, что здоровью Навального не будет нанесен непоправимый ущерб". "Подоплека преступления должна быть совместно с Россией всеобъемлюще и транспарентно прояснена. Мы не должны допустить, чтобы этот инцидент привел к долгосрочному обременению двусторонних отношений и таким образом нанес дальнейший ущерб немецко-российским экономическим контактам", - отметил он.Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить отравление, России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия, в мире