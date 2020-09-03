https://ria.ru/20200903/nalog-1576677311.html

Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог

Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:22

2020-09-03T13:22

2020-09-03T13:23

лдпр

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета.Текст документа <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1016994-7" target="_blank">опубликован</a> на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.В правительстве отметили, что предлагаемый ими способ возмещения недостающих доходов за счет межбюджетных трансфертов не соответствует некоторым принципам бюджетной системы страны.Законопроект был внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в августе от партии <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В пояснительной записке было сказано о том, что налог начисляется таким образом, что его "платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует лишь изредка".

https://ria.ru/20200903/nalog-1576666185.html

deniszasimovich Законопроект: Народ должен жить хорошо! 1 чтение: Народ должен жить хорошо! 2 чтение:Народ должен жить! 3 чтение: Народ должен! 16

slga55 Не поддержало! ну в принципе как всегда) 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, экономика