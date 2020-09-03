https://ria.ru/20200903/nalog-1576677311.html
Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:22
2020-09-03T13:22
2020-09-03T13:23
лдпр
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103843/47/1038434713_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_062ed72fe31773bd00fd2df10893abd0.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета.Текст документа <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1016994-7" target="_blank">опубликован</a> на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.В правительстве отметили, что предлагаемый ими способ возмещения недостающих доходов за счет межбюджетных трансфертов не соответствует некоторым принципам бюджетной системы страны.Законопроект был внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в августе от партии <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В пояснительной записке было сказано о том, что налог начисляется таким образом, что его "платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует лишь изредка".
https://ria.ru/20200903/nalog-1576666185.html
deniszasimovich
Законопроект: Народ должен жить хорошо! 1 чтение: Народ должен жить хорошо! 2 чтение:Народ должен жить! 3 чтение: Народ должен!
16
slga55
Не поддержало! ну в принципе как всегда)
15
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/103843/47/1038434713_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_9fb6b8e294a27e2fd9a460b17aa0c434.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, экономика