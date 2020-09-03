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https://ria.ru/20200903/nalog-1576677311.html
Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:22
2020-09-03T13:23
лдпр
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета.Текст документа <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1016994-7" target="_blank">опубликован</a> на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.В правительстве отметили, что предлагаемый ими способ возмещения недостающих доходов за счет межбюджетных трансфертов не соответствует некоторым принципам бюджетной системы страны.Законопроект был внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в августе от партии <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>. В пояснительной записке было сказано о том, что налог начисляется таким образом, что его "платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует лишь изредка".
https://ria.ru/20200903/nalog-1576666185.html
Законопроект: Народ должен жить хорошо! 1 чтение: Народ должен жить хорошо! 2 чтение:Народ должен жить! 3 чтение: Народ должен!
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Не поддержало! ну в принципе как всегда)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
лдпр, госдума рф, экономика

Правительство не поддержало инициативу отменить транспортный налог

13:22 03.09.2020 (обновлено: 13:23 03.09.2020)
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© Fotolia / kichigin19Автомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Fotolia / kichigin19
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало отмену транспортного налога в России из-за риска выпадения доходов из бюджета.
Текст документа опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

"По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 миллиардов рублей в год", — говорится в заключении.

В правительстве отметили, что предлагаемый ими способ возмещения недостающих доходов за счет межбюджетных трансфертов не соответствует некоторым принципам бюджетной системы страны.
Табличка на здании Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 11:13
Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей
Законопроект был внесен в Госдуму в августе от партии ЛДПР. В пояснительной записке было сказано о том, что налог начисляется таким образом, что его "платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует лишь изредка".
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Обсудить 8
ЛДПРГосдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Законопроект: Народ должен жить хорошо! 1 чтение: Народ должен жить хорошо! 2 чтение:Народ должен жить! 3 чтение: Народ должен!
3 сентября, 14:31
ddeniszasimovich
1131100
Не поддержало! ну в принципе как всегда)
3 сентября, 13:45
sslga55
820320
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