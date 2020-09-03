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Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
Минфин не предлагает вводить новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях, рассказали в министерстве. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:13
2020-09-03T11:36
avito
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/02/838648-prodazh-avito" target="_blank">Минфин</a> не предлагает вводить новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях, рассказали в министерстве.Ранее газета <a href="https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/02/838648-prodazh-avito" target="_blank">"Ведомости"</a> написала, что с продаж подержанных вещей на интернет-площадках, например на <a href="http://ria.ru/organization_Avito_2/" target="_blank" data-auto="true">Avito</a>, будут брать налоги.При продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги.В Минфине напомнили, что Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет). Кроме того, отмечается, что доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше расходов на их покупку.В ведомстве добавили, что Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период."Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается", - заключили в министерстве.
https://realty.ria.ru/20200708/1574072972.html
https://ria.ru/20200408/1569777585.html
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avito, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"

11:13 03.09.2020 (обновлено: 11:36 03.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Минфин не предлагает вводить новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях, рассказали в министерстве.
Ранее газета "Ведомости" написала, что с продаж подержанных вещей на интернет-площадках, например на Avito, будут брать налоги.
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 17:56
КПРФ хочет ввести налог на косвенную продажу недвижимости инокомпаниями
При продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги.
В Минфине напомнили, что Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более пяти лет). Кроме того, отмечается, что доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше расходов на их покупку.
В ведомстве добавили, что Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.
"Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается", - заключили в министерстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 23:39
Мишустин считает НДС более справедливым, чем налог с продаж
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AvitoМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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