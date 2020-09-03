https://ria.ru/20200903/nalog-1576661513.html

В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"

Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:54

2020-09-03T09:54

2020-09-03T11:10

налоги

avito

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a783f4dad0ff56cb5a4412e9644d1c21.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "<a href="https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/02/838648-prodazh-avito" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ведомости</a>" со ссылкой на Минфин.Отмечается, что обязанности по начислению и уплате <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nalogi" target="_blank">налога</a> возлагаются на продавца.Как уточнило ведомство, сейчас законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продают вещи, функции налоговых агентов. Поэтому эти сервисы не могут уплачивать налог из средств пользователей.Однако, как поясняется, физические лица при получении доходов от продажи имущества, которое принадлежит им "на праве собственности менее предельного установленного срока", платят налог самостоятельно.Как отметила газета со ссылкой на совместное исследование Data Insight и <a href="http://ria.ru/organization_Avito_2/" target="_blank" data-auto="true">Avito</a>, продажи в сфере c2с, то есть от человека к человеку, растут. Так, за два года их количество увеличилось почти вдвое с 90 миллионов сделок в 2017 году до 177 миллионов в 2019-м.При этом в 60 процентах случаев вещь уже была в употреблении, а в 29 процентах — вещь новая. Оставшиеся продажи приходятся на коллекционные товары, антиквариат, животных и растения. "Юла", как отмечается, дает возможность пользователям бесплатно разместить объявление о продаже, но при этом не выступает участником процесса купли и продажи.В пресс-службе Avito отметили, что продавец сам отвечает за налогообложение своих доходов. В итоге, как отмечается, такие сделки не облагаются налогами.По словам партнера юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрия Клеточкина, налог успешно взимается при продаже недвижимости и автомобилей. Он объяснил это отработанной системой контроля.При этом, как отмечают "Ведомости", доход от налогообложения подобных сделок возможен.В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфине</a> отметили, что, по Налоговому кодексу, при продаже имущества, за исключением недвижимости, со сроком владения более трех лет налог не уплачивается. Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность имущественного налогового вычета в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.Как считает адвокат практики налоговых споров МЭФ PKF Павел Желновод, воспользоваться этим будет непросто, так как проблема заключается в том, чтобы доказать период владения сроком более трех лет.Эксперты считают, что такая попытка собирать налоги с доходов с продажи приведет к бегству с онлайн-платформ. По мнению вице-президента Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук, люди просто перестанут их посещать, а продавец и покупатель могут легко договориться напрямую.

https://ria.ru/20200811/1575616593.html

https://ria.ru/20200903/transport-1576661169.html

https://ria.ru/20200807/1575472109.html

Владислав Леончук Неужели дела настолько плохи, что надо собирать налог с продажи ношенных детских сандалий??? :-( 245

Александр Иванов Похоже - да. Налог с продажи б/у вещи чем-то ведь должен быть обусловлен... Чем? Кто может объяснить ? Ведь я УЖЕ заплатил налог, при покупке. Продаю вещь явно дешевле первоначальной цены. За что я должен плотить ? Вы там, в правительстве, ухи объелись ? Ощущение что страну подталкивают к социальному взрыву 218

109

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, avito, министерство финансов рф (минфин россии), экономика