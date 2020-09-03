Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/nalog-1576661513.html
В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"
Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:54
2020-09-03T11:10
налоги
avito
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a783f4dad0ff56cb5a4412e9644d1c21.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "<a href="https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/02/838648-prodazh-avito" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ведомости</a>" со ссылкой на Минфин.Отмечается, что обязанности по начислению и уплате <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Nalogi" target="_blank">налога</a> возлагаются на продавца.Как уточнило ведомство, сейчас законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продают вещи, функции налоговых агентов. Поэтому эти сервисы не могут уплачивать налог из средств пользователей.Однако, как поясняется, физические лица при получении доходов от продажи имущества, которое принадлежит им "на праве собственности менее предельного установленного срока", платят налог самостоятельно.Как отметила газета со ссылкой на совместное исследование Data Insight и <a href="http://ria.ru/organization_Avito_2/" target="_blank" data-auto="true">Avito</a>, продажи в сфере c2с, то есть от человека к человеку, растут. Так, за два года их количество увеличилось почти вдвое с 90 миллионов сделок в 2017 году до 177 миллионов в 2019-м.При этом в 60 процентах случаев вещь уже была в употреблении, а в 29 процентах — вещь новая. Оставшиеся продажи приходятся на коллекционные товары, антиквариат, животных и растения. "Юла", как отмечается, дает возможность пользователям бесплатно разместить объявление о продаже, но при этом не выступает участником процесса купли и продажи.В пресс-службе Avito отметили, что продавец сам отвечает за налогообложение своих доходов. В итоге, как отмечается, такие сделки не облагаются налогами.По словам партнера юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрия Клеточкина, налог успешно взимается при продаже недвижимости и автомобилей. Он объяснил это отработанной системой контроля.При этом, как отмечают "Ведомости", доход от налогообложения подобных сделок возможен.В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфине</a> отметили, что, по Налоговому кодексу, при продаже имущества, за исключением недвижимости, со сроком владения более трех лет налог не уплачивается. Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность имущественного налогового вычета в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.Как считает адвокат практики налоговых споров МЭФ PKF Павел Желновод, воспользоваться этим будет непросто, так как проблема заключается в том, чтобы доказать период владения сроком более трех лет.Эксперты считают, что такая попытка собирать налоги с доходов с продажи приведет к бегству с онлайн-платформ. По мнению вице-президента Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук, люди просто перестанут их посещать, а продавец и покупатель могут легко договориться напрямую.
https://ria.ru/20200811/1575616593.html
https://ria.ru/20200903/transport-1576661169.html
https://ria.ru/20200807/1575472109.html
Неужели дела настолько плохи, что надо собирать налог с продажи ношенных детских сандалий??? :-(
245
Похоже - да. Налог с продажи б/у вещи чем-то ведь должен быть обусловлен... Чем? Кто может объяснить ? Ведь я УЖЕ заплатил налог, при покупке. Продаю вещь явно дешевле первоначальной цены. За что я должен плотить ? Вы там, в правительстве, ухи объелись ? Ощущение что страну подталкивают к социальному взрыву
218
109
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c18edb8b001930a47aea833d33ef192c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
налоги, avito, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В России предложили обложить налогом продажи на "Авито"

09:54 03.09.2020 (обновлено: 11:10 03.09.2020)
32289
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13 процентов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Минфин.
Отмечается, что обязанности по начислению и уплате налога возлагаются на продавца.
Как уточнило ведомство, сейчас законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продают вещи, функции налоговых агентов. Поэтому эти сервисы не могут уплачивать налог из средств пользователей.
Однако, как поясняется, физические лица при получении доходов от продажи имущества, которое принадлежит им "на праве собственности менее предельного установленного срока", платят налог самостоятельно.
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 02:30
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Как отметила газета со ссылкой на совместное исследование Data Insight и Avito, продажи в сфере c2с, то есть от человека к человеку, растут. Так, за два года их количество увеличилось почти вдвое с 90 миллионов сделок в 2017 году до 177 миллионов в 2019-м.
При этом в 60 процентах случаев вещь уже была в употреблении, а в 29 процентах — вещь новая. Оставшиеся продажи приходятся на коллекционные товары, антиквариат, животных и растения.
"Юла", как отмечается, дает возможность пользователям бесплатно разместить объявление о продаже, но при этом не выступает участником процесса купли и продажи.
В пресс-службе Avito отметили, что продавец сам отвечает за налогообложение своих доходов. В итоге, как отмечается, такие сделки не облагаются налогами.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
09:40
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
По словам партнера юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрия Клеточкина, налог успешно взимается при продаже недвижимости и автомобилей. Он объяснил это отработанной системой контроля.
"Суммы сделок и налога достаточны, чтобы это было привлекательно для государства", — пояснил эксперт. Он выразил сомнение, что государство будет отслеживать микротранзакции на Avito.
При этом, как отмечают "Ведомости", доход от налогообложения подобных сделок возможен.
В Минфине отметили, что, по Налоговому кодексу, при продаже имущества, за исключением недвижимости, со сроком владения более трех лет налог не уплачивается. Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность имущественного налогового вычета в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.
Как считает адвокат практики налоговых споров МЭФ PKF Павел Желновод, воспользоваться этим будет непросто, так как проблема заключается в том, чтобы доказать период владения сроком более трех лет.
Эксперты считают, что такая попытка собирать налоги с доходов с продажи приведет к бегству с онлайн-платформ. По мнению вице-президента Ассоциации компаний интернет-торговли Лии Левинбук, люди просто перестанут их посещать, а продавец и покупатель могут легко договориться напрямую.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 04:39
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
11303339403
Обсудить 109
НалогиAvitoМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Неужели дела настолько плохи, что надо собирать налог с продажи ношенных детских сандалий??? :-(
3 сентября, 09:58
Владислав Леончук
225120503
Похоже - да. Налог с продажи б/у вещи чем-то ведь должен быть обусловлен... Чем? Кто может объяснить ? Ведь я УЖЕ заплатил налог, при покупке. Продаю вещь явно дешевле первоначальной цены. За что я должен плотить ? Вы там, в правительстве, ухи объелись ? Ощущение что страну подталкивают к социальному взрыву
3 сентября, 10:09
Александр Иванов
20931102
Рекомендуем
Автомобили
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о своей мечте
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов признал вину в суде
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Оксана Макиева
Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину
Трансвеститы у здания Пресненского суда
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Сотрудница Вектора в лаборатории
Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
Российские рубли
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
Пассажирский самолет
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Благовещенск
В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния