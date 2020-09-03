https://ria.ru/20200903/moskva-1576696987.html
В Москве антикризисную поддержку получили более 41 тысячи организаций
Антикризисную поддержку в Москве получили свыше 41 тысячи организаций, в которых работает 767,6 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:40
2020-09-03T17:40
2020-09-03T17:40
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Антикризисную поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> получили свыше 41 тысячи организаций, в которых работает 767,6 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>."В период пандемии для поддержки экономики правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер общим объемом порядка 85 миллиардов рублей, которые дополнили федеральные меры поддержки. Меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы", - сообщил Ефимов в рамках Столыпинского форума.Заммэра напомнил, что меры поддержки делятся на четыре крупные категории: освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости; субсидии и гранты малому и среднему бизнесу; отсрочка платежей по налогам; гранты собственникам коммерческой недвижимости, призванные снизить стоимость аренды не только городской, но и частной недвижимости."Кроме того, на поддержку граждан город направит почти 50 миллиардов рублей. Различными мерами поддержки уже воспользовалось больше половины москвичей - 7,9 миллиона человек на 35,7 миллиарда рублей", - отметил заммэра.
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576692452.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Антикризисную поддержку в Москве
получили свыше 41 тысячи организаций, в которых работает 767,6 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
"В период пандемии для поддержки экономики правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер общим объемом порядка 85 миллиардов рублей, которые дополнили федеральные меры поддержки. Меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы", - сообщил Ефимов в рамках Столыпинского форума.
Заммэра напомнил, что меры поддержки делятся на четыре крупные категории: освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости; субсидии и гранты малому и среднему бизнесу; отсрочка платежей по налогам; гранты собственникам коммерческой недвижимости, призванные снизить стоимость аренды не только городской, но и частной недвижимости.
"Кроме того, на поддержку граждан город направит почти 50 миллиардов рублей. Различными мерами поддержки уже воспользовалось больше половины москвичей - 7,9 миллиона человек на 35,7 миллиарда рублей", - отметил заммэра.