https://ria.ru/20200903/moskva-1576659093.html

Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме

В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил в четверг заместитель мэра в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:36

2020-09-03T08:36

2020-09-03T08:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

инфраструктура

жкх

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> В рамках подготовки к зиме в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил в четверг заместитель мэра в правительстве российской столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он подчеркнул, что городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который способен обеспечить потребность развития инфраструктуры столицы с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта."Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков журналистам.Он отметил, что уже десятый год подряд столица проводит без аварийных отключений потребителей, несмотря на это, в городе имеется нормативный запас резервного топлива."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в городе созданы резервы по топливу - 378 тысяч тонн по углю, 357 тысяч тонн по мазуту и 25,3 тысячи тонн по дизельному топливу. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены около 1,5 тысячи аварийных бригад."Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения", - подчеркнул заммэра.

https://ria.ru/20200902/otoplenie-1576626485.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, жкх, петр бирюков, москва, общество