https://ria.ru/20200903/moskva-1576659093.html
Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме
В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил в четверг заместитель мэра в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:36
2020-09-03T08:36
2020-09-03T08:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
инфраструктура
жкх
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> В рамках подготовки к зиме в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил в четверг заместитель мэра в правительстве российской столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.Он подчеркнул, что городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который способен обеспечить потребность развития инфраструктуры столицы с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта."Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков журналистам.Он отметил, что уже десятый год подряд столица проводит без аварийных отключений потребителей, несмотря на это, в городе имеется нормативный запас резервного топлива."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в городе созданы резервы по топливу - 378 тысяч тонн по углю, 357 тысяч тонн по мазуту и 25,3 тысячи тонн по дизельному топливу. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", - уточнил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены около 1,5 тысячи аварийных бригад."Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения", - подчеркнул заммэра.
https://ria.ru/20200902/otoplenie-1576626485.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфраструктура, жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
В рамках подготовки к зиме в Москве
созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил в четверг заместитель мэра в правительстве российской столицы Петр Бирюков
.
Он подчеркнул, что городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который способен обеспечить потребность развития инфраструктуры столицы с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта.
"Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков журналистам.
Он отметил, что уже десятый год подряд столица проводит без аварийных отключений потребителей, несмотря на это, в городе имеется нормативный запас резервного топлива.
"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в городе созданы резервы по топливу - 378 тысяч тонн по углю, 357 тысяч тонн по мазуту и 25,3 тысячи тонн по дизельному топливу. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены около 1,5 тысячи аварийных бригад.
"Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения", - подчеркнул заммэра.