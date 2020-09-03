https://ria.ru/20200903/moore-1576644636.html

Джулианна Мур присоедилась к актерскому составу "Дорогого Эвана Хансена"

Джулианна Мур присоединилась к Эми Адамс и другим актерам в экранизации бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен", сообщает THR. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T04:27

2020-09-03T04:27

2020-09-03T04:27

культура

кино и сериалы

новости культуры

эми адамс

джулианна мур (джули смит)

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Джулианна Мур присоединилась к Эми Адамс и другим актерам в экранизации бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен", <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/julianne-moore-joins-amy-adams-in-universals-dear-evan-hansen" target="_blank">сообщает</a> THR.В центре сюжета подросток Эван Хансен, который страдает от тревожного расстройства, мешающего ему заводить друзей. Чтобы справиться с этой болезнью, он сам себе пишет письма. Одно из них попадает в руки Коннора из параллельного класса. Вскоре тот совершает самоубийство, его родители находят письмо и начинают думать, что Хансен дружил с Коннором. Мур и Адамс сыграют матерей старшеклассников: Эвана Хансена и Коннора Синтии. Мюзикл начинается с того, что они вместе поют песню "Anybody have a map?"Автор сценария — Стивен Левенсон, который также написал бродвейскую пьесу. Музыку и слова сочинили Бендж Пасек и Джастин Пола, которые вместе работали на фильмами "Ла-Ла Ленд" (2016) и "Величайший шоумен" (2017). О дате выхода картины пока не сообщается.

https://ria.ru/20200625/1573381711.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эми адамс, джулианна мур (джули смит)