Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200903/moore-1576644636.html
Джулианна Мур присоедилась к актерскому составу "Дорогого Эвана Хансена"
Джулианна Мур присоединилась к Эми Адамс и другим актерам в экранизации бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен", сообщает THR. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:27
2020-09-03T04:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
эми адамс
джулианна мур (джули смит)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104913/98/1049139868_0:0:6823:3838_1400x0_80_0_0_2b82b4a303180b9d8f26199a1f824d6f.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Джулианна Мур присоединилась к Эми Адамс и другим актерам в экранизации бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен", <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/julianne-moore-joins-amy-adams-in-universals-dear-evan-hansen" target="_blank">сообщает</a> THR.В центре сюжета подросток Эван Хансен, который страдает от тревожного расстройства, мешающего ему заводить друзей. Чтобы справиться с этой болезнью, он сам себе пишет письма. Одно из них попадает в руки Коннора из параллельного класса. Вскоре тот совершает самоубийство, его родители находят письмо и начинают думать, что Хансен дружил с Коннором. Мур и Адамс сыграют матерей старшеклассников: Эвана Хансена и Коннора Синтии. Мюзикл начинается с того, что они вместе поют песню "Anybody have a map?"Автор сценария — Стивен Левенсон, который также написал бродвейскую пьесу. Музыку и слова сочинили Бендж Пасек и Джастин Пола, которые вместе работали на фильмами "Ла-Ла Ленд" (2016) и "Величайший шоумен" (2017). О дате выхода картины пока не сообщается.
https://ria.ru/20200625/1573381711.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104913/98/1049139868_515:0:5955:4080_1400x0_80_0_0_2d695c33d999496224fbf599c84e95c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, эми адамс, джулианна мур (джули смит)

Джулианна Мур присоедилась к актерскому составу "Дорогого Эвана Хансена"

04:27 03.09.2020
158
© AFP 2020 / VALERIE MACONДжулианна Мур на вручении премии "Оскар"
Джулианна Мур на вручении премии Оскар - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AFP 2020 / VALERIE MACON
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Джулианна Мур присоединилась к Эми Адамс и другим актерам в экранизации бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен", сообщает THR.
В центре сюжета подросток Эван Хансен, который страдает от тревожного расстройства, мешающего ему заводить друзей. Чтобы справиться с этой болезнью, он сам себе пишет письма. Одно из них попадает в руки Коннора из параллельного класса. Вскоре тот совершает самоубийство, его родители находят письмо и начинают думать, что Хансен дружил с Коннором.
Мур и Адамс сыграют матерей старшеклассников: Эвана Хансена и Коннора Синтии. Мюзикл начинается с того, что они вместе поют песню "Anybody have a map?"
Автор сценария — Стивен Левенсон, который также написал бродвейскую пьесу.
Музыку и слова сочинили Бендж Пасек и Джастин Пола, которые вместе работали на фильмами "Ла-Ла Ленд" (2016) и "Величайший шоумен" (2017).
О дате выхода картины пока не сообщается.
Американская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 03:19Культура
Джулианна Мур сыграет аферистку
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыЭми АдамсДжулианна Мур (Джули Смит)
Рекомендуем
Актриса Джуди Денч в фильме Скандальный дневник
Джуди Денч хотела бы сыграть убийцу
Актер Адам Драйвер
Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере "65"
Певица Валерия
Расплакавшаяся на свадьбе сына Валерия поразила фанатов
Кадр из сериала Анатомия страсти
Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"
Самолет авиакомпании Delta Airlines
В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
В Манеже вручили премию "Книга года"
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в районе города Лангепас
Югра готова первой тестировать цифровые решения в недропользовании
Церковь Спаса на Нередице
Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Актер Борис Клюев
Путин выразил соболезнования родным Бориса Клюева
Медведь-воришка зашел в магазин
В США дикие медведи повадились обворовывать магазины
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Александр Прико
Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани число экспортеров в малом и среднем бизнесе выросло на 30%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния