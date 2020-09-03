https://ria.ru/20200903/minsk-1576704944.html

В Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел у Дворца железнодорожников в южной части Минска, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:28

2020-09-03T19:28

2020-09-03T20:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Митинг в поддержку действующего президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> прошел у Дворца железнодорожников в южной части <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 19.00 (время совпадает с московским) на этой площадке собрались порядка двух тысяч человек. Многие из них привели с собой своих детей. Участники акции держали в руках государственные флаги, а также плакаты, на которых фигурировали провластные лозунги.На сцене, возведенной перед собравшимися, по очереди выступали представители разных слоев общества: учитель и многодетная мама, чиновник и научный сотрудник. В своих выступлениях они делали акцент на необходимости "сохранить единство и целостность страны", "ценить ее стабильность и независимость" и "пресекать попытки националистов нарушить единство среди белорусов"."Позвольте мне попросить прощения за ту часть молодежи, которая пошла за людьми, которые идут сегодня против нашей страны. Спокойствие на наших улицах - непреложная ценность, и мы обязаны не защищать", - высказался один из выступающих.Другая выступающая, жительница белорусского села, заявила, что не хочет видеть в стране разрухи и кровопролития. "Верим, что нас много, верим, что мы - сила. Колбаса, хлеб различных сортов, молоко - это все сейчас у нас есть", - поделилась своим мнением женщина.Время от времени ведущий обращался со сцены к участникам митинга. "Не отдадим Беларусь?" - спрашивал он. "Нет!" - каждый раз скандировала толпа.Речи чередовались выступлениями эстрадных исполнителей, приглашённых специально для акции. Собравшиеся вели себя мирно, не высказывая каких-либо враждебных лозунгов. Полиция никак не вмешивалась в происходящее, во многом потому, что акция была согласована заранее властями столицы.Аналогичные митинги в поддержку действующего главы государства проходили в четверг вечером и в других городах Белоруссии. В ряде населенных пунктов в это же время также состоялись велопробеги "в поддержку мира, безопасности и спокойствия".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/zabastovka-1576703752.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Александр Аникин Вот эти вышедшие за Правду люди - соль земли Белорусской. По праву достойны занять своё законное место на Миротворце. 16

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минск

белоруссия

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Провластный митинг у Дворца железнодорожников в Минске Провластный митинг проходит у Дворца железнодорожников в Минске 2020-09-03T19:28 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире