Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Силовики, задействованные на протестных акциях в Минске и других городах Белоруссии, в основном используют спецтехнику и экипировку местного производства, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"В принципе, если посмотреть на технику, применяемую белорусским ОМОНом и его экипировку – всё это у них есть и в большинстве своём собственного производства, например, бронеавтомобили производятся на МАЗе и МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей – ред.). Достаточно ли у них такой техники в свете сложившейся ситуации – вопрос открытый. Если было бы совсем хорошо, то наш президент не заявлял бы о подготовленном резерве, который в случае чего может прийти на помощь", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.