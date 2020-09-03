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https://ria.ru/20200903/minsk-1576658678.html
Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске
Силовики, задействованные на протестных акциях в Минске и других городах Белоруссии, в основном используют спецтехнику и экипировку местного производства,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:17
2020-09-03T08:17
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Силовики, задействованные на протестных акциях в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в основном используют спецтехнику и экипировку местного производства, заявил РИА Новости военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Леонков</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200902/krym-1576625307.html
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минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске

08:17 03.09.2020
1915
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Силовики, задействованные на протестных акциях в Минске и других городах Белоруссии, в основном используют спецтехнику и экипировку местного производства, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"В принципе, если посмотреть на технику, применяемую белорусским ОМОНом и его экипировку – всё это у них есть и в большинстве своём собственного производства, например, бронеавтомобили производятся на МАЗе и МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей – ред.). Достаточно ли у них такой техники в свете сложившейся ситуации – вопрос открытый. Если было бы совсем хорошо, то наш президент не заявлял бы о подготовленном резерве, который в случае чего может прийти на помощь", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:04
В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
2711239
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
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