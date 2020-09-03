https://ria.ru/20200903/mifi-1576634536.html

Опыт "Фукусимы" поможет ученым повысить безопасность при остановке АЭС

Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с японскими коллегами займутся разработкой технологий для безопасного РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:00

2020-09-03T09:00

2020-09-03T11:00

риа наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

япония

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Ученые Национального исследовательского ядерного университета <a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">"МИФИ"</a> (НИЯУ МИФИ) совместно с японскими коллегами займутся разработкой технологий для безопасного вывода АЭС из эксплуатации. В основу исследований будут положены данные с японской АЭС "Фукусима‑1", где до сих пор ведутся работы по ликвидации последствий аварии 2011 года, сообщили в пресс-службе вуза.Исследователи НИЯУ МИФИ в сотрудничестве со специалистами Токийского технологического​ института и Токийского городского университета будут развивать технологии и методики определения радиационных и ядерных свойств кориума, сообщил заместитель директора Института ядерной физики и​ технологий (ИЯФиТ) НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров."Кориум – это расплав элементов активной зоны, образующийся при развитии тяжелых аварий на АЭС. Работы в рамках совместного гранта будут проводиться до декабря 2020 года, однако НИЯУ МИФИ и японские вузы рассчитывают продолжить сотрудничество в совместных исследованиях", – рассказал он РИА Новости.Участники проекта уже выполнили аналитический обзор научно-технической и нормативной литературы, провели патентные исследования. Они собрали данные по составу и структуре кориума и топливных фрагментов АЭС "Фукусима-1", представили геометрические модели частиц расплава и осуществили детализированное моделирование кориума.По словам исследователей, полученные результаты помогут усовершенствовать методику определения радиационных характеристик фрагментов кориума и обосновать ядерную и радиационную безопасность их размещения в специальные контейнеры для транспортировки и хранения. НИЯУ МИФИ сотрудничает с Токийским технологическом институтом (ТИТ) с 1993 года. Вузы проводят совместные исследования и устраивают международные стажировки для своих студентов и аспирантов. Исследования проходят в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РФ на выполнение проекта "Совершенствование технологий обеспечения ядерной и радиационной безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования ядерной энергии на основе данных с АЭС "Фукусима‑1".

https://ria.ru/20191211/1562222256.html

https://na.ria.ru/20200902/mifi-1576593702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", япония