https://ria.ru/20200903/medved-1576639899.html

В США дикие медведи повадились обворовывать магазины

Камеры видеонаблюдения в калифорнийском круглосуточном магазине засняли, как в торговую точку неоднократно заходит необычный вор – медведь, сообщает UPI. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T00:24

2020-09-03T00:24

2020-09-03T00:24

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Камеры видеонаблюдения в калифорнийском круглосуточном магазине засняли, как в торговую точку неоднократно заходит необычный вор – медведь, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/09/01/Bears-make-repeated-visits-to-California-convenience-store/6031598986497/" target="_blank">сообщает</a> UPI.На кадрах видно, как он заходит в здание, лежит на полу и ест продукты, в том числе конфеты и крекеры. Сотрудник Пол Хейг сказал, что эти животные неоднократно посещали магазин в последние недели. На видео, снятом чуть раньше, хищник бросается на служащего, когда тот пытается преградить ему путь.Чиновники по охране дикой природы заявили, что зверь, которого недавно видели в продуктовом магазине в Кингс-Бич, а до этого – в другом, один и тот же.Энн Брайант из организации BEARLeague, занимающиеся охраной медведей и улаживанием конфликтов между этими животными и людьми, сказала, что она связалась с обоими магазинами и посоветовала им, что делать. По ее словам, торговые точки должны отключить автоматические двери и использовать чистящее средство, чтобы отогнать хищников."Медведь не войдет в здание, где кто-то может убить его", — сказала Брайант.

https://ria.ru/20200828/shpitsbergen-1576428233.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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