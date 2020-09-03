https://ria.ru/20200903/matrasy-1576703389.html

В Пензенской области открылось крупнейшее в Европе производство матрасов

Крупнейший в Европе завод по производству матрасов открылся в четверг в Пензенской области, общий объем инвестиций составил 1,65 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:53

2020-09-03T18:53

2020-09-03T18:53

пензенская область

иван белозерцев

восточная европа

василий осьмаков

снг

европа

пензенская область

кузнецк

экономика

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<strong>ПЕНЗА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Крупнейший в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> завод по производству матрасов открылся в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, общий объем инвестиций составил 1,65 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Группа компаний "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна в июле 2019 года открыла в городе <a href="http://ria.ru/location_Kuznetsk/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецке</a> Пензенской области крупнейший в Европе завод по производству поролона с объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей. На следующем этапе инвестор планировал на той же площадке в текущем году запустить производство матрасов."Сегодня ООО "Кузнецкий технопарк" (входит в ГК "Фомлайн") запущена вторая очередь завода - выпуск матрасов с максимальной производственной мощностью в 200 тысяч изделий в год. Около 20% продукции планируется поставлять на экспорт в страны <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. Объем инвестиций в данный проект составляет 1,65 миллиарда рублей… В результате реализации проекта создано более 120 рабочих мест", - говорится в сообщении.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> на торжественной церемонии открытия заявил, что этот масштабный инвестпроект является важным для всей страны. "Открывается самый большой завод в стране и Европе по производству матрасов… Суперсовременное оборудование, прекрасные условия для работы, созданы дополнительные рабочие места… И этот проект реализован на пензенской земле. Я искренне благодарен за то, что инвесторы поверили в Пензенскую область. В свою очередь, правительство региона окажет содействие в продвижении новой продукции", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Замминистра промышленности и торговли РФ <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Osmakov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Осьмаков</a> на открытии завода поблагодарил главу региона за содействие в создании промышленной площадки в Кузнецке. "Мы гордимся, что самые первые кирпичики в основание здания будущего завода были заложены при поддержке Фонда развития промышленности. Это был первый проект, реализованный в Пензенской области. Сейчас таких проектов уже пять… Это очень важно, когда федеральный центр, регион, муниципалитет и бизнес находят новые точки роста и создают современные производства… Такие проекты без личного участия губернатора не могут реализовываться", - цитирует Осьмакова пресс-служба правительства области.Группа компаний "Фомлайн" является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>. Вместе с заводом в Кузнецке в группу компаний входят 11 предприятий. Общий объем выпуска продукции составляет более 85 тысяч тонн в год.

https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576514103.html

https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html

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восточная европа

европа

пензенская область

кузнецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, восточная европа, василий осьмаков, снг, европа, пензенская область, кузнецк, экономика