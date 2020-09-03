В Пензенской области открылось крупнейшее в Европе производство матрасов
1047
ПЕНЗА, 3 сен - РИА Новости. Крупнейший в Европе завод по производству матрасов открылся в четверг в Пензенской области, общий объем инвестиций составил 1,65 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Группа компаний "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна в июле 2019 года открыла в городе Кузнецке Пензенской области крупнейший в Европе завод по производству поролона с объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей. На следующем этапе инвестор планировал на той же площадке в текущем году запустить производство матрасов.
"Сегодня ООО "Кузнецкий технопарк" (входит в ГК "Фомлайн") запущена вторая очередь завода - выпуск матрасов с максимальной производственной мощностью в 200 тысяч изделий в год. Около 20% продукции планируется поставлять на экспорт в страны СНГ. Объем инвестиций в данный проект составляет 1,65 миллиарда рублей… В результате реализации проекта создано более 120 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Губернатор Иван Белозерцев на торжественной церемонии открытия заявил, что этот масштабный инвестпроект является важным для всей страны. "Открывается самый большой завод в стране и Европе по производству матрасов… Суперсовременное оборудование, прекрасные условия для работы, созданы дополнительные рабочие места… И этот проект реализован на пензенской земле. Я искренне благодарен за то, что инвесторы поверили в Пензенскую область. В свою очередь, правительство региона окажет содействие в продвижении новой продукции", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на открытии завода поблагодарил главу региона за содействие в создании промышленной площадки в Кузнецке. "Мы гордимся, что самые первые кирпичики в основание здания будущего завода были заложены при поддержке Фонда развития промышленности. Это был первый проект, реализованный в Пензенской области. Сейчас таких проектов уже пять… Это очень важно, когда федеральный центр, регион, муниципалитет и бизнес находят новые точки роста и создают современные производства… Такие проекты без личного участия губернатора не могут реализовываться", - цитирует Осьмакова пресс-служба правительства области.
Группа компаний "Фомлайн" является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах Восточной Европы. Вместе с заводом в Кузнецке в группу компаний входят 11 предприятий. Общий объем выпуска продукции составляет более 85 тысяч тонн в год.