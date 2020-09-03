https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html

Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию НАТО у границ республики дали результат. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:16

2020-09-03T14:16

2020-09-03T14:16

протесты в белоруссии

россия

михаил мишустин

александр лукашенко

нато

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> у границ республики дали результат.Белорусский президент пояснил, что данные меры были вызваны активизацией НАТО у границ республики. "Вы видите, что происходит у нас, мы видим, что происходит вокруг России. Я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а этому есть все доказательства, как бы они ни оправдывались – и переброска американских и других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолеты… Мы это все видим и вынуждены были отвечать", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире