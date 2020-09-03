https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html
Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию НАТО у границ республики дали результат. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:16
2020-09-03T14:16
2020-09-03T14:16
протесты в белоруссии
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
нато
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576678970_0:316:2885:1939_1400x0_80_0_0_332950aa94638f87acafb52f282ea9b8.jpg
<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> у границ республики дали результат.Белорусский президент пояснил, что данные меры были вызваны активизацией НАТО у границ республики. "Вы видите, что происходит у нас, мы видим, что происходит вокруг России. Я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а этому есть все доказательства, как бы они ни оправдывались – и переброска американских и других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолеты… Мы это все видим и вынуждены были отвечать", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576678970_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e3472be32b1e133d07d7b4976b1103dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире