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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html
Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию НАТО у границ республики дали результат. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:16
2020-09-03T14:16
протесты в белоруссии
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
нато
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> у границ республики дали результат.Белорусский президент пояснил, что данные меры были вызваны активизацией НАТО у границ республики. "Вы видите, что происходит у нас, мы видим, что происходит вокруг России. Я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а этому есть все доказательства, как бы они ни оправдывались – и переброска американских и других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолеты… Мы это все видим и вынуждены были отвечать", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
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россия, михаил мишустин, александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными

14:16 03.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпринятые Минском шаги в ответ на активизацию НАТО у границ республики дали результат.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии, фактически взяли под контроль западные границы - с Литвой и Польшей, - фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Белорусский президент пояснил, что данные меры были вызваны активизацией НАТО у границ республики. "Вы видите, что происходит у нас, мы видим, что происходит вокруг России. Я вам намекнул, что мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ, а этому есть все доказательства, как бы они ни оправдывались – и переброска американских и других подразделений из глубины их, натовской, территории к границам Беларуси, особенно самолеты… Мы это все видим и вынуждены были отвечать", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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