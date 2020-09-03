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https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576677740.html
Лукашенко намерен расставить все точки над i на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:26
2020-09-03T14:00
михаил мишустин
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.Александр Лукашенко заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран. "Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы… две братские республики – и Россию, и Беларусь, – и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились. Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html
Ну, наконец. Единое государство, единая валюта...и один президент. А все другие точки над i - плохо для России, а для Б - вообще хана.
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Тьфу......
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белоруссия
РИА Новости
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михаил мишустин, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире

Лукашенко намерен расставить все точки над i на встрече с Путиным

13:26 03.09.2020 (обновлено: 14:00 03.09.2020)
5946
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.
"Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным - ред.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ред.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - приводит госагентство Белта слова главы государства.
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Александр Лукашенко заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
"Мы договорились с президентом РФ, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран. "Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы… две братские республики – и Россию, и Беларусь, – и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились. Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться", - подчеркнул белорусский лидер.
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Обсудить 7
Михаил МишустинБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Ну, наконец. Единое государство, единая валюта...и один президент. А все другие точки над i - плохо для России, а для Б - вообще хана.
3 сентября, 13:34
Александр ИАлександр И
2620003
Тьфу......
3 сентября, 13:31
Арсений НовиковАрсений Новиков
510007
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