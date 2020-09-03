Лукашенко намерен расставить все точки над i на встрече с Путиным
13:26 03.09.2020 (обновлено: 14:00 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.
"Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным - ред.) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - ред.) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас", - приводит госагентство Белта слова главы государства.
Александр Лукашенко заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
"Мы договорились с президентом РФ, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран. "Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы… две братские республики – и Россию, и Беларусь, – и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились. Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться", - подчеркнул белорусский лидер.