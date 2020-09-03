https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576677740.html

Лукашенко намерен расставить все точки над i на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:26

2020-09-03T13:26

2020-09-03T14:00

михаил мишустин

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> заявил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.Александр Лукашенко заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран. "Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы… две братские республики – и Россию, и Беларусь, – и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились. Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html

Александр И Ну, наконец. Единое государство, единая валюта...и один президент. А все другие точки над i - плохо для России, а для Б - вообще хана. 31

Арсений Новиков Тьфу...... 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире