https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576676947.html

Лукашенко предупредил Россию о возможных "пакостях" западных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:18

2020-09-03T13:18

2020-09-03T17:30

михаил мишустин

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> предупредил российского премьера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.Запад не даст "спокойной жизни" Белоруссии и России, но таким образом, по мнению Лукашенко, он демонтирует свое лицо. При этом, подчеркнул глава государства, республика готова отстоять свой суверенитет и независимость."Не позволим здесь нас наклонять, мы видим, откуда ноги растут… Они (Запад – ред.) полностью увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала", - заключил он.

Степан Краснов Тоже мне, новостью поделился))) 26

Vlad Khmyrriy Совсем плох . Вот что делает с людьми ничем не ограниченная власть ... 26

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "Запад готовит "пакости" Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами. 2020-09-03T13:18 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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