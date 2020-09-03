https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576676947.html
Лукашенко предупредил Россию о возможных "пакостях" западных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:18
2020-09-03T13:18
2020-09-03T17:30
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> предупредил российского премьера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.Запад не даст "спокойной жизни" Белоруссии и России, но таким образом, по мнению Лукашенко, он демонтирует свое лицо. При этом, подчеркнул глава государства, республика готова отстоять свой суверенитет и независимость."Не позволим здесь нас наклонять, мы видим, откуда ноги растут… Они (Запад – ред.) полностью увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала", - заключил он.
Степан Краснов
Тоже мне, новостью поделился)))
26
Vlad Khmyrriy
Совсем плох . Вот что делает с людьми ничем не ограниченная власть ...
26
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко: "Запад готовит "пакости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.
2020-09-03T13:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире