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https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576676947.html
Лукашенко предупредил Россию о возможных "пакостях" западных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:18
2020-09-03T17:30
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> предупредил российского премьера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.Запад не даст "спокойной жизни" Белоруссии и России, но таким образом, по мнению Лукашенко, он демонтирует свое лицо. При этом, подчеркнул глава государства, республика готова отстоять свой суверенитет и независимость."Не позволим здесь нас наклонять, мы видим, откуда ноги растут… Они (Запад – ред.) полностью увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала", - заключил он.
Тоже мне, новостью поделился)))
26
Совсем плох . Вот что делает с людьми ничем не ограниченная власть ...
26
6
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Лукашенко: "Запад готовит "пакости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.
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видео, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко предупредил Россию о возможных "пакостях" западных стран
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.
2020-09-03T13:18
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Лукашенко предупредил Россию о возможных "пакостях" западных стран

13:18 03.09.2020 (обновлено: 17:30 03.09.2020)
7319
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина, что Запад готовит "пакости" для России перед региональными выборами.

"Еще одна цитата (из разговора между Берлином и Варшавой, о перехвате которого ранее сообщил Лукашенко – ред.): "Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России". То есть они (Запад - ред.) знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают.

Запад не даст "спокойной жизни" Белоруссии и России, но таким образом, по мнению Лукашенко, он демонтирует свое лицо. При этом, подчеркнул глава государства, республика готова отстоять свой суверенитет и независимость.
"Не позволим здесь нас наклонять, мы видим, откуда ноги растут… Они (Запад – ред.) полностью увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала", - заключил он.
1301631427
Обсудить 6
Михаил МишустинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тоже мне, новостью поделился)))
3 сентября, 13:25
Степан КрасновСтепан Краснов
9120104
Совсем плох . Вот что делает с людьми ничем не ограниченная власть ...
3 сентября, 14:42
Vlad KhmyrriyVlad Khmyrriy
12300011
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