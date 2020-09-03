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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
Лукашенко назвал страны, вмешивающиеся в дела Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:37
2020-09-03T17:37
светлана тихановская
польша
чехия
литва
украина
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.По словам главы государства, белорусская сторона реагирует на любые "негативные телодвижения" в свой адрес. "Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - сказал Лукашенко.Вместе с тем глава республики уверен, что в Белоруссии так не может произойти, поскольку у людей есть работа и возможность зарабатывать."Да, молодежь всегда была активной, любит походить, побузить. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться - допустим, на 50 тысячах бюджетников, и все - но желающих получить высшее образование было гораздо больше. Мы дали отсрочку от армии - пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться - иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть", - подчеркнул президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
Батька прозрел).
16
Лукашенко, июль 2020: 33 задержанных вагнеровцев это происки РФ МИД РФ, июль 2020: 33 россиянина наши, отпути! сентябрь 2020: Это всё спецоперация Украины и США
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польша
чехия
литва
украина
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светлана тихановская, польша, чехия, литва, украина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал страны, вмешивающиеся в дела Белоруссии

12:37 03.09.2020 (обновлено: 17:37 03.09.2020)
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.

"На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа... Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова, который уже в открытую - он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный - заявил, что происходит на границе", - приводит слова Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.

По словам главы государства, белорусская сторона реагирует на любые "негативные телодвижения" в свой адрес. "Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем глава республики уверен, что в Белоруссии так не может произойти, поскольку у людей есть работа и возможность зарабатывать.
"Да, молодежь всегда была активной, любит походить, побузить. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться - допустим, на 50 тысячах бюджетников, и все - но желающих получить высшее образование было гораздо больше. Мы дали отсрочку от армии - пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться - иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть", - подчеркнул президент.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Обсудить 8
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяПольшаЧехияЛитваУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька прозрел).
3 сентября, 12:46
Илья JlordИлья Jlord
1200004
Лукашенко, июль 2020: 33 задержанных вагнеровцев это происки РФ МИД РФ, июль 2020: 33 россиянина наши, отпути! сентябрь 2020: Это всё спецоперация Украины и США
3 сентября, 12:47
ЕВЕгор Воронин
831003
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