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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673439.html
Лукашенко заявил, что без поддержки Москвы Минску было бы непросто
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика оказалась один на один с агрессией извне, и поблагодарил РФ за поддержку, отметив, что иначе... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:35
2020-09-03T12:49
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что республика оказалась один на один с агрессией извне, и поблагодарил РФ за поддержку, отметив, что иначе <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> сейчас было бы "непросто", передает Sputnik Беларусь.По данным агентства, Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность российской стороне за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто. "Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200903/1045610193/Lukashenko-obvinil-v-protestakh-v-Belarusi-Polshu-Chekhiyu-Ukrainu-i-Litvu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> слова белорусского лидера.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
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россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что без поддержки Москвы Минску было бы непросто

12:35 03.09.2020 (обновлено: 12:49 03.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика оказалась один на один с агрессией извне, и поблагодарил РФ за поддержку, отметив, что иначе Минску сейчас было бы "непросто", передает Sputnik Беларусь.
По данным агентства, Лукашенко заявил, что Белоруссия оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность российской стороне за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто. "Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - приводит Sputnik Беларусь слова белорусского лидера.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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