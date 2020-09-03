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https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576672835.html
Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:29
2020-09-03T13:27
анатолий сивак
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил <a href="http://ria.ru/person__395/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Сивака</a>, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства Владимира Кухарева – мэром <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает агенство <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.Как отметил Лукашенко при назначении, опыт Сивака пригодится в правительстве Белоруссии, тем более в руководстве Совмина сейчас "все совсем молодые люди". Относительно Кухарева президент выразил мнение, что он прекрасно знает белорусскую столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.
https://ria.ru/20200903/mishustin-1576671571.html
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анатолий сивак, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером

12:29 03.09.2020 (обновлено: 13:27 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства Владимира Кухарева – мэром Минска, передает агенство Sputnik Беларусь.
В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.
"Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства… Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома", - говорится в сообщении агентства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время церемонии встречи в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:14
Мишустин прибыл в Минск
Как отметил Лукашенко при назначении, опыт Сивака пригодится в правительстве Белоруссии, тем более в руководстве Совмина сейчас "все совсем молодые люди". Относительно Кухарева президент выразил мнение, что он прекрасно знает белорусскую столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.
"Настало время провести эту ротацию. Я уверен, что и правительство получит опытного человека, толкового, знающего эту сферу. И город Минск получит активного, деятельного человека в виде бывшего вице-премьера", - добавил глава государства.
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Анатолий СивакАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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