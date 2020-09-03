Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером
12:29 03.09.2020 (обновлено: 13:27 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства Владимира Кухарева – мэром Минска, передает агенство Sputnik Беларусь.
В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.
"Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства… Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома", - говорится в сообщении агентства.
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Как отметил Лукашенко при назначении, опыт Сивака пригодится в правительстве Белоруссии, тем более в руководстве Совмина сейчас "все совсем молодые люди". Относительно Кухарева президент выразил мнение, что он прекрасно знает белорусскую столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.
"Настало время провести эту ротацию. Я уверен, что и правительство получит опытного человека, толкового, знающего эту сферу. И город Минск получит активного, деятельного человека в виде бывшего вице-премьера", - добавил глава государства.