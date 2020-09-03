https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576672835.html

Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:29

2020-09-03T12:29

2020-09-03T13:27

анатолий сивак

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил <a href="http://ria.ru/person__395/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Сивака</a>, который руководил Мингорисполкомом, вице-премьером Белоруссии, а замглавы правительства Владимира Кухарева – мэром <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает агенство <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.Как отметил Лукашенко при назначении, опыт Сивака пригодится в правительстве Белоруссии, тем более в руководстве Совмина сейчас "все совсем молодые люди". Относительно Кухарева президент выразил мнение, что он прекрасно знает белорусскую столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.

https://ria.ru/20200903/mishustin-1576671571.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий сивак, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире