https://ria.ru/20200903/los-1576710734.html
"Не делать селфи". Эксперт объяснил, как вести себя при встрече с лосем
Лоси с началом осени чаще выходят на открытые пространства и к водоемам, спасаясь от комаров и мошек, беспокоить их, пытаться покормить или сфотографироваться,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:45
2020-09-03T22:45
2020-09-03T22:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мытищи
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лоси с началом осени чаще выходят на открытые пространства и к водоемам, спасаясь от комаров и мошек, беспокоить их, пытаться покормить или сфотографироваться, не нужно, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее подмосковный главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщил, что утром в районе деревни Новосельцево городского округа <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a> на канале имени <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> был замечен лось. Животное гуляло по мелководью. Инспекторы помогли ему выбраться на сушу по бетонным элементам берегозащиты, после чего лось ушел на волю."Про город сложно сказать, но в природе в это время ближе к осени по Сибири и везде, где лось обитает, он начинает очень часто выходить на открытые пространства из-за того, что в лесу появляется очень много мошек и комаров. Они очень часто лосей одолевают, и они забегают в воду, чтобы постоять, отдышаться, чтобы ветром обдувало, отдохнуть, чтобы их не кусали", - сказал Бурмистров.Кроме того, по его словам, лоси, как и другие крупные животные, не прочь искупаться.Он подчеркнул, что если животному не грозит какая-то опасность, то подходить к нему не нужно.Он также отметил, что если животное попало в беду, конечно, лучше помочь, но для этого нужно вызвать специалистов."Если, конечно, лось не может сам вылезти из воды, там набережная и каменные спуски с двух сторон, то конечно, надо вызывать специалистов – вытащим. Но опять же, возможно, через наркоз, потому что просто так животное может не позволить к себе подойти", - сказал Бурмистров.Специалист добавил, что в столице лоси обитают на природных территориях, в частности в Лосином острове, там у них приличная популяция, также они заходят в Сокольники и могут гулять через МКАД.
https://ria.ru/20200901/los-1576587333.html
https://ria.ru/20200812/1575686846.html
4
москва
мытищи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мытищи, общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лоси с началом осени чаще выходят на открытые пространства и к водоемам, спасаясь от комаров и мошек, беспокоить их, пытаться покормить или сфотографироваться, не нужно, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее подмосковный главк МЧС
России сообщил, что утром в районе деревни Новосельцево городского округа Мытищи
на канале имени Москвы
был замечен лось. Животное гуляло по мелководью. Инспекторы помогли ему выбраться на сушу по бетонным элементам берегозащиты, после чего лось ушел на волю.
"Про город сложно сказать, но в природе в это время ближе к осени по Сибири и везде, где лось обитает, он начинает очень часто выходить на открытые пространства из-за того, что в лесу появляется очень много мошек и комаров. Они очень часто лосей одолевают, и они забегают в воду, чтобы постоять, отдышаться, чтобы ветром обдувало, отдохнуть, чтобы их не кусали", - сказал Бурмистров.
Кроме того, по его словам, лоси, как и другие крупные животные, не прочь искупаться.
Он подчеркнул, что если животному не грозит какая-то опасность, то подходить к нему не нужно.
"Если оно в состоянии естественной свободы, то по умолчанию нужно держать дистанцию, не провоцировать, не пугать, не пытаться покормить, делать совместное селфи. У нас были случаи именно с лосями пару лет назад, когда человек шел с лосем фотографироваться, и в итоге увозили в больницу... Да, лось может подойти, взять хлеб с руки, но рядом может кто-то чихнуть – он испугается, дернется, а рога приличные", - сказал Бурмистров.
Он также отметил, что если животное попало в беду, конечно, лучше помочь, но для этого нужно вызвать специалистов.
"Если, конечно, лось не может сам вылезти из воды, там набережная и каменные спуски с двух сторон, то конечно, надо вызывать специалистов – вытащим. Но опять же, возможно, через наркоз, потому что просто так животное может не позволить к себе подойти", - сказал Бурмистров.
Специалист добавил, что в столице лоси обитают на природных территориях, в частности в Лосином острове, там у них приличная популяция, также они заходят в Сокольники и могут гулять через МКАД.