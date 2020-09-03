https://ria.ru/20200903/los-1576710734.html

"Не делать селфи". Эксперт объяснил, как вести себя при встрече с лосем

Лоси с началом осени чаще выходят на открытые пространства и к водоемам, спасаясь от комаров и мошек, беспокоить их, пытаться покормить или сфотографироваться,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:45

2020-09-03T22:45

2020-09-03T22:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

мытищи

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лоси с началом осени чаще выходят на открытые пространства и к водоемам, спасаясь от комаров и мошек, беспокоить их, пытаться покормить или сфотографироваться, не нужно, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее подмосковный главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщил, что утром в районе деревни Новосельцево городского округа <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a> на канале имени <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> был замечен лось. Животное гуляло по мелководью. Инспекторы помогли ему выбраться на сушу по бетонным элементам берегозащиты, после чего лось ушел на волю."Про город сложно сказать, но в природе в это время ближе к осени по Сибири и везде, где лось обитает, он начинает очень часто выходить на открытые пространства из-за того, что в лесу появляется очень много мошек и комаров. Они очень часто лосей одолевают, и они забегают в воду, чтобы постоять, отдышаться, чтобы ветром обдувало, отдохнуть, чтобы их не кусали", - сказал Бурмистров.Кроме того, по его словам, лоси, как и другие крупные животные, не прочь искупаться.Он подчеркнул, что если животному не грозит какая-то опасность, то подходить к нему не нужно.Он также отметил, что если животное попало в беду, конечно, лучше помочь, но для этого нужно вызвать специалистов."Если, конечно, лось не может сам вылезти из воды, там набережная и каменные спуски с двух сторон, то конечно, надо вызывать специалистов – вытащим. Но опять же, возможно, через наркоз, потому что просто так животное может не позволить к себе подойти", - сказал Бурмистров.Специалист добавил, что в столице лоси обитают на природных территориях, в частности в Лосином острове, там у них приличная популяция, также они заходят в Сокольники и могут гулять через МКАД.

https://ria.ru/20200901/los-1576587333.html

https://ria.ru/20200812/1575686846.html

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москва

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мытищи, общество