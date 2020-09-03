https://ria.ru/20200903/lesa-1576656518.html

Названы главные причины гибели сибирских лесов

До конца 2020 года в лесах Сибирского федерального округа из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:41

2020-09-03T02:41

2020-09-03T04:57

россия

всероссийский научно-исследовательский институт атомного машиностроения (внииам)

москва

красноярский край

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> До конца 2020 года в лесах <a href="https://ria.ru/location_Sibirskijj_FO" target="_blank">Сибирского федерального округа</a> из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная обстановка, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае, а также Иркутской и Томской областях.В связи с этим ученые института рекомендуют соответствующим специалистам регионов Сибири рассмотреть вопросы восстановления лесов на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.

https://ria.ru/20200810/1575587499.html

Степан Светлаков Как житель этих краев, могу заявить! Главный вредитель - это человек!!! Главный бизнес в Сибири, рубят а потом все в Китай, США, Эмираты поставляют. Обидно честно говоря, лес вырубают, вывозят в Штаты, а там напечатают из пару наших сосёнок новых зелёных фантиков и купят у нас ещё несколько железнодорожных составов леса.... 50

sadin-81 Уже приводилась статистика, что ежегодно в России исчезает участок леса, по площади равный Москве... Если какие-то в этом вредители и замешаны, так это те, которые на машинах и с бензопилами, а потом лес продающие в забугорье.... А потом мы что-то кричим про изменения климата... 39

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россия

москва

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всероссийский научно-исследовательский институт атомного машиностроения (внииам), москва, красноярский край, общество