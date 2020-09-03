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Названы главные причины гибели сибирских лесов
До конца 2020 года в лесах Сибирского федерального округа из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:41
2020-09-03T04:57
россия
всероссийский научно-исследовательский институт атомного машиностроения (внииам)
москва
красноярский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> До конца 2020 года в лесах <a href="https://ria.ru/location_Sibirskijj_FO" target="_blank">Сибирского федерального округа</a> из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная обстановка, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае, а также Иркутской и Томской областях.В связи с этим ученые института рекомендуют соответствующим специалистам регионов Сибири рассмотреть вопросы восстановления лесов на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
https://ria.ru/20200810/1575587499.html
Как житель этих краев, могу заявить! Главный вредитель - это человек!!! Главный бизнес в Сибири, рубят а потом все в Китай, США, Эмираты поставляют. Обидно честно говоря, лес вырубают, вывозят в Штаты, а там напечатают из пару наших сосёнок новых зелёных фантиков и купят у нас ещё несколько железнодорожных составов леса....
50
Уже приводилась статистика, что ежегодно в России исчезает участок леса, по площади равный Москве... Если какие-то в этом вредители и замешаны, так это те, которые на машинах и с бензопилами, а потом лес продающие в забугорье.... А потом мы что-то кричим про изменения климата...
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россия
москва
красноярский край
РИА Новости
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россия, всероссийский научно-исследовательский институт атомного машиностроения (внииам), москва, красноярский край, общество

Названы главные причины гибели сибирских лесов

02:41 03.09.2020 (обновлено: 04:57 03.09.2020)
9241
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчасток федеральной трассы Р257 "Енисей" в окрестностях Красноярска
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. До конца 2020 года в лесах Сибирского федерального округа из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная обстановка, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"До конца 2020 года в Сибирском федеральном округе прогнозируется напряженная лесопатологическая обстановка. Основными негативными факторами, влияющими на состояние лесов, будут последствия лесных пожаров 2017-2020 годов, повреждение насаждений вредителями леса", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае, а также Иркутской и Томской областях.
В связи с этим ученые института рекомендуют соответствующим специалистам регионов Сибири рассмотреть вопросы восстановления лесов на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
Парусная яхта на Красноярском водохранилище - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 13:36
Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
885611949
Обсудить 9
РоссияВсероссийский научно-исследовательский институт атомного машиностроения (ВНИИАМ)МоскваКрасноярский крайОбщество
Популярные комментарии
Как житель этих краев, могу заявить! Главный вредитель - это человек!!! Главный бизнес в Сибири, рубят а потом все в Китай, США, Эмираты поставляют. Обидно честно говоря, лес вырубают, вывозят в Штаты, а там напечатают из пару наших сосёнок новых зелёных фантиков и купят у нас ещё несколько железнодорожных составов леса....
3 сентября, 03:17
Степан Светлаков
4301303
Уже приводилась статистика, что ежегодно в России исчезает участок леса, по площади равный Москве... Если какие-то в этом вредители и замешаны, так это те, которые на машинах и с бензопилами, а потом лес продающие в забугорье.... А потом мы что-то кричим про изменения климата...
3 сентября, 03:27
sadin-81
3700101
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