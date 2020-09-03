https://ria.ru/20200903/kurs-1576677851.html
Официальный курс евро на пятницу вырос больше чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4 рубля, до 89,1353 рубля, курс доллара увеличился на 1,61 рубля - до 75,468 рубля,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:28
2020-09-03T13:28
2020-09-03T13:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4 рубля, до 89,1353 рубля, курс доллара увеличился на 1,61 рубля - до 75,468 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,51 рубля, составив 81,6183 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика