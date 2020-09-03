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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200903/kurs-1576677851.html
Официальный курс евро на пятницу вырос больше чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4 рубля, до 89,1353 рубля, курс доллара увеличился на 1,61 рубля - до 75,468 рубля,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:28
2020-09-03T13:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4 рубля, до 89,1353 рубля, курс доллара увеличился на 1,61 рубля - до 75,468 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,51 рубля, составив 81,6183 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос больше чем на рубль

13:28 03.09.2020
3746
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,4 рубля, до 89,1353 рубля, курс доллара увеличился на 1,61 рубля - до 75,468 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,51 рубля, составив 81,6183 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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