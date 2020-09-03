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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200903/kurs-1576668283.html
Средневзвешенный курс доллара вырос на 1,61 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Мосбиржи на 11:30 мск вырос на 1,6092 рубля, составив 75,4680 рубля. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:00
2020-09-03T14:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Мосбиржи</a> на 11:30 мск вырос на 1,6092 рубля, составив 75,4680 рубля. Накануне средневзвешенный курс составлял 73,8588 рубля за доллар. Отечественная валюта подешевела на фоне сообщений немецких врачей о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> боевым веществом группы "Новичок".В Кремле заявили, что готовы к всестороннему взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германией</a> по выяснению ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Навального</a>. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на ранее отправленные официальные запросы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> ответов не дал.В МИД выразили мнение, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

Средневзвешенный курс доллара вырос на 1,61 рубля

12:00 03.09.2020 (обновлено: 14:33 03.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Мосбиржи на 11:30 мск вырос на 1,6092 рубля, составив 75,4680 рубля.
Накануне средневзвешенный курс составлял 73,8588 рубля за доллар.
Отечественная валюта подешевела на фоне сообщений немецких врачей о якобы отравлении Алексея Навального боевым веществом группы "Новичок".
В Кремле заявили, что готовы к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.
В МИД выразили мнение, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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