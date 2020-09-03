https://ria.ru/20200903/kurs-1576668283.html

Средневзвешенный курс доллара вырос на 1,61 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Мосбиржи на 11:30 мск вырос на 1,6092 рубля, составив 75,4680 рубля. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:00

2020-09-03T12:00

2020-09-03T14:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Мосбиржи</a> на 11:30 мск вырос на 1,6092 рубля, составив 75,4680 рубля. Накануне средневзвешенный курс составлял 73,8588 рубля за доллар. Отечественная валюта подешевела на фоне сообщений немецких врачей о якобы отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> боевым веществом группы "Новичок".В Кремле заявили, что готовы к всестороннему взаимодействию с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германией</a> по выяснению ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Навального</a>. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на ранее отправленные официальные запросы <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> ответов не дал.В МИД выразили мнение, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика