https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html

Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:25

2020-09-03T11:25

2020-09-03T11:31

виктор самохин

сергей аксенов (политик)

симферополь

украина

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Решению проблемы с нехваткой воды в Крыму поможет развитие неводоемких производств, рациональное использование воды и создание системы очистки сточных вод, заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. С 2 сентября наступил второй этап ограничений – подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать до примерно 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова."Главная задача сейчас – рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать "маловодные" производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение", – цитирует слова Самохина пресс-служба вуза.Вторая задача, по его мнению, состоит в том, чтобы направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется."Только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около 1 млн. кубометров в эту жару стоят полные до краев. Третья задача – не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать. Например, подавать их на очистные сооружения Межгорного водохранилища, а оттуда передавать потребителям… Если реализовать эти решения, то воды на полуострове будет хватать всем и на все", – сказал Самохин.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор самохин, сергей аксенов (политик), симферополь, украина, общество