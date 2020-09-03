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https://ria.ru/20200903/kriptovalyuta-1576669782.html
Эксперты раскритиковали идею запретить прибыль от майнинга криптовалют
Инициатива Минфина РФ о запрете на получение прибыли от майнинга (производства) криптовалют далека от реальности и схожа с запретом получать зарплату, заявили... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:58
2020-09-03T11:58
арсений поярков
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива Минфина РФ о запрете на получение прибыли от майнинга (производства) криптовалют далека от реальности и схожа с запретом получать зарплату, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону "О цифровых финансовых активах", которые разрешают заниматься майнингом, но запрещают получать вознаграждение за него. За сделки с цифровой валютой предлагается ввести административную и уголовную ответственность - штраф до 100 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Документ, по данным газеты, был направлен на межведомственное согласование."Закон несколько странно сформулирован и несколько отдален от реальности, которая существует в мире достаточно давно", - считает основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис."Звучит все это достаточно странно, потому что это взаимоисключающие понятия. Если ты производишь криптовалюты, то есть занимаешься майнингом, тебе на кошелек поступает награда, криптовалюта. И фактически (по инициативе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> - ред.) делать ты этого не можешь, фактически майнинг запрещен. С другой стороны, нельзя совершать, согласно закону, покупки в криптовалютах и операции с криптовалютой. То есть ты можешь хранить ее, но ничего с ней не делать", - поясняет он."Вознаграждение в криптовалюте является неотъемлемой частью бесперебойной системы работы практически всех существующих публичных блокчейнов. Запретить получать вознаграждение "в крипте" - все равно что запретить платить зарплату на работе. Предприятие либо закроется, либо вынужденно будет игнорировать этот запрет. К сожалению, подобные инициативы выталкивают рынок в тень", - полагает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по цифровой экономике <a href="http://ria.ru/person_arseniy-poyarkov/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Поярков</a>."Инициатива Минфина достаточно противоречивая - оплата за майнинг всегда идет в криптовалюте, так это работает. Сервисов, которые бы автоматически конвертировали доход в валюту или рубли, нет. Закон с включением таких положений поставит майнинг в РФ вне закона. Лучше бы просто запретили, чем так "разрешать", - подытожил независимый эксперт Мансур Гусейнов.
https://ria.ru/20200823/kriptovalyuta-1576188199.html
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арсений поярков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Эксперты раскритиковали идею запретить прибыль от майнинга криптовалют

11:58 03.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Инициатива Минфина РФ о запрете на получение прибыли от майнинга (производства) криптовалют далека от реальности и схожа с запретом получать зарплату, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону "О цифровых финансовых активах", которые разрешают заниматься майнингом, но запрещают получать вознаграждение за него. За сделки с цифровой валютой предлагается ввести административную и уголовную ответственность - штраф до 100 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Документ, по данным газеты, был направлен на межведомственное согласование.
"Закон несколько странно сформулирован и несколько отдален от реальности, которая существует в мире достаточно давно", - считает основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.
"Звучит все это достаточно странно, потому что это взаимоисключающие понятия. Если ты производишь криптовалюты, то есть занимаешься майнингом, тебе на кошелек поступает награда, криптовалюта. И фактически (по инициативе Минфина - ред.) делать ты этого не можешь, фактически майнинг запрещен. С другой стороны, нельзя совершать, согласно закону, покупки в криптовалютах и операции с криптовалютой. То есть ты можешь хранить ее, но ничего с ней не делать", - поясняет он.
"Вознаграждение в криптовалюте является неотъемлемой частью бесперебойной системы работы практически всех существующих публичных блокчейнов. Запретить получать вознаграждение "в крипте" - все равно что запретить платить зарплату на работе. Предприятие либо закроется, либо вынужденно будет игнорировать этот запрет. К сожалению, подобные инициативы выталкивают рынок в тень", - полагает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
"Инициатива Минфина достаточно противоречивая - оплата за майнинг всегда идет в криптовалюте, так это работает. Сервисов, которые бы автоматически конвертировали доход в валюту или рубли, нет. Закон с включением таких положений поставит майнинг в РФ вне закона. Лучше бы просто запретили, чем так "разрешать", - подытожил независимый эксперт Мансур Гусейнов.
Криптообменник Сберкоин - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
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Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
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Арсений ПоярковГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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