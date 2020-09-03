https://ria.ru/20200903/kriptovalyuta-1576669782.html

Эксперты раскритиковали идею запретить прибыль от майнинга криптовалют

Инициатива Минфина РФ о запрете на получение прибыли от майнинга (производства) криптовалют далека от реальности и схожа с запретом получать зарплату, заявили... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:58

2020-09-03T11:58

2020-09-03T11:58

арсений поярков

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива Минфина РФ о запрете на получение прибыли от майнинга (производства) криптовалют далека от реальности и схожа с запретом получать зарплату, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что Минфин РФ подготовил поправки к закону "О цифровых финансовых активах", которые разрешают заниматься майнингом, но запрещают получать вознаграждение за него. За сделки с цифровой валютой предлагается ввести административную и уголовную ответственность - штраф до 100 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Документ, по данным газеты, был направлен на межведомственное согласование."Закон несколько странно сформулирован и несколько отдален от реальности, которая существует в мире достаточно давно", - считает основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис."Звучит все это достаточно странно, потому что это взаимоисключающие понятия. Если ты производишь криптовалюты, то есть занимаешься майнингом, тебе на кошелек поступает награда, криптовалюта. И фактически (по инициативе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> - ред.) делать ты этого не можешь, фактически майнинг запрещен. С другой стороны, нельзя совершать, согласно закону, покупки в криптовалютах и операции с криптовалютой. То есть ты можешь хранить ее, но ничего с ней не делать", - поясняет он."Вознаграждение в криптовалюте является неотъемлемой частью бесперебойной системы работы практически всех существующих публичных блокчейнов. Запретить получать вознаграждение "в крипте" - все равно что запретить платить зарплату на работе. Предприятие либо закроется, либо вынужденно будет игнорировать этот запрет. К сожалению, подобные инициативы выталкивают рынок в тень", - полагает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по цифровой экономике <a href="http://ria.ru/person_arseniy-poyarkov/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Поярков</a>."Инициатива Минфина достаточно противоречивая - оплата за майнинг всегда идет в криптовалюте, так это работает. Сервисов, которые бы автоматически конвертировали доход в валюту или рубли, нет. Закон с включением таких положений поставит майнинг в РФ вне закона. Лучше бы просто запретили, чем так "разрешать", - подытожил независимый эксперт Мансур Гусейнов.

https://ria.ru/20200823/kriptovalyuta-1576188199.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика