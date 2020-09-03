Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/kravchuk-1576684710.html
В ЛНР рассказали о попытке Кравчука уйти от "неудобных тем"
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:07
2020-09-03T15:07
хайди грау
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg
<strong>ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате видеоконференции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.Ранее участник переговоров от Киева, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Грызловым</a> произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь."В ходе последнего заседания контактной группы Кравчук стал использовать свою затасканную, но излюбленную им тактику манипуляций "между капельками". Когда тема подходила к неудобному для Кравчука вопросу - а в этот раз это была тема, связанная с нарушением Радой минских соглашений, - он сразу предлагал передать слово одному из персонажей, включенных в украинскую делегацию в статусе эксперта, которых они называют "украинскими представителями ОРДЛО", которые в принципе не имеют права выступать на заседаниях контактной группы", - сказал Мирошник.По его словам, в ответ на подобные предложения звучали возражения от других участников переговоров и закончилось все тем, что из видеоконференции вышли представители РФ, ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>."Если и были какие-то возмущения Кравчука и привлеченных персонажей, это слышали только члены украинской делегации и <a href="http://ria.ru/person_khaydi-grau/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Грау</a> (спецпредставитель председателя ОБСЕ - ред.). Остальные вновь присоединились к дискуссии уже после завершения представления. Потому и передать восторг от выступления могли только члены украинской делегации", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2c4c4c2e7bcd80bc223460e5e82deb7c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайди грау, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, киев, в мире

В ЛНР рассказали о попытке Кравчука уйти от "неудобных тем"

15:07 03.09.2020
6769
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Кравчук. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате видеоконференции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее участник переговоров от Киева, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе Борисом Грызловым произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь.
"В ходе последнего заседания контактной группы Кравчук стал использовать свою затасканную, но излюбленную им тактику манипуляций "между капельками". Когда тема подходила к неудобному для Кравчука вопросу - а в этот раз это была тема, связанная с нарушением Радой минских соглашений, - он сразу предлагал передать слово одному из персонажей, включенных в украинскую делегацию в статусе эксперта, которых они называют "украинскими представителями ОРДЛО", которые в принципе не имеют права выступать на заседаниях контактной группы", - сказал Мирошник.
По его словам, в ответ на подобные предложения звучали возражения от других участников переговоров и закончилось все тем, что из видеоконференции вышли представители РФ, ЛНР и ДНР.
"Если и были какие-то возмущения Кравчука и привлеченных персонажей, это слышали только члены украинской делегации и Хайди Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ - ред.). Остальные вновь присоединились к дискуссии уже после завершения представления. Потому и передать восторг от выступления могли только члены украинской делегации", - добавил Мирошник.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 22:32
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
3351142
Обсудить 0
Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловКиевВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину
Симферопольское водохранилище в Крыму
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Машина скорой помощи, доставившая Алексея Навального в клинику в Берлине
МИД Польши не комментирует информацию о перехвате разговора о Навальном
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Белоруссии члену совета оппозиции Ковальковой продлили арест
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Памятник дружбе Украины и России
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
В ЕК назвали условия для введения санкций против России из-за Навального
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хотел присвоить своему отцу пожизненную стипендию
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Съезд движения Солидарность
Слуцкий счел ситуацию с Навальным спектаклем для дискредитации России
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
Запад дал "Белым каскам" сто миллионов евро, заявили штабы России и Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния