https://ria.ru/20200903/kravchuk-1576684710.html
В ЛНР рассказали о попытке Кравчука уйти от "неудобных тем"
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:07
2020-09-03T15:07
2020-09-03T15:07
хайди грау
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате видеоконференции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.Ранее участник переговоров от Киева, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Грызловым</a> произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь."В ходе последнего заседания контактной группы Кравчук стал использовать свою затасканную, но излюбленную им тактику манипуляций "между капельками". Когда тема подходила к неудобному для Кравчука вопросу - а в этот раз это была тема, связанная с нарушением Радой минских соглашений, - он сразу предлагал передать слово одному из персонажей, включенных в украинскую делегацию в статусе эксперта, которых они называют "украинскими представителями ОРДЛО", которые в принципе не имеют права выступать на заседаниях контактной группы", - сказал Мирошник.По его словам, в ответ на подобные предложения звучали возражения от других участников переговоров и закончилось все тем, что из видеоконференции вышли представители РФ, ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>."Если и были какие-то возмущения Кравчука и привлеченных персонажей, это слышали только члены украинской делегации и <a href="http://ria.ru/person_khaydi-grau/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Грау</a> (спецпредставитель председателя ОБСЕ - ред.). Остальные вновь присоединились к дискуссии уже после завершения представления. Потому и передать восторг от выступления могли только члены украинской делегации", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайди грау, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, киев, в мире