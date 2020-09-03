https://ria.ru/20200903/kravchuk-1576684710.html

В ЛНР рассказали о попытке Кравчука уйти от "неудобных тем"

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:07

2020-09-03T15:07

2020-09-03T15:07

хайди грау

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d2ad3f358872a4bd2566e854412ff629.jpg

<strong>ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> пытался уйти от "неудобных тем" во время заседания, прошедшем в среду в формате видеоконференции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе <a href="http://ria.ru/person_Rodion_Miroshnik/" target="_blank" data-auto="true">Родион Мирошник</a>.Ранее участник переговоров от Киева, представляющий, как заявляют власти, "отдельные районы Донецкой области", журналист Сергей Гармаш сообщил, что между Кравчуком и полпредом РФ в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Грызловым</a> произошла перепалка, после которой Грызлов отключил видеосвязь."В ходе последнего заседания контактной группы Кравчук стал использовать свою затасканную, но излюбленную им тактику манипуляций "между капельками". Когда тема подходила к неудобному для Кравчука вопросу - а в этот раз это была тема, связанная с нарушением Радой минских соглашений, - он сразу предлагал передать слово одному из персонажей, включенных в украинскую делегацию в статусе эксперта, которых они называют "украинскими представителями ОРДЛО", которые в принципе не имеют права выступать на заседаниях контактной группы", - сказал Мирошник.По его словам, в ответ на подобные предложения звучали возражения от других участников переговоров и закончилось все тем, что из видеоконференции вышли представители РФ, ЛНР и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>."Если и были какие-то возмущения Кравчука и привлеченных персонажей, это слышали только члены украинской делегации и <a href="http://ria.ru/person_khaydi-grau/" target="_blank" data-auto="true">Хайди Грау</a> (спецпредставитель председателя ОБСЕ - ред.). Остальные вновь присоединились к дискуссии уже после завершения представления. Потому и передать восторг от выступления могли только члены украинской делегации", - добавил Мирошник.

https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайди грау, ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, киев, в мире