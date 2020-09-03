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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/kovalkova-1576684681.html
В Белоруссии члену совета оппозиции Ковальковой продлили арест
Члену президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой назначили 15 суток административного ареста, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:07
2020-09-03T15:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Члену президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Ольге Ковальковой назначили 15 суток административного ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Сторона обвинения утверждала, что 23 августа Ковалькова участвовала в несанкционированной акции у гостиницы "Планета", в том числе говорила в громкоговоритель и скандировала лозунги. Свидетельства тому нашли на сайтах TUT.by и "Новый час Онлайн".Адвокат ходатайстовал о возврате дела на доработку, а также отмечал, что упомянет в жалобе незаконное нахождение Ковальковой в изоляторе, поскольку срок ее административного ареста в четверг истек тремя часами ранее.Во время судебного заседания Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. "Судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании", - сказала судья после окончания перерыва.После перерыва Ковалькова утверждала, что ей после суда вызовут скорую, она чувствует себя плохо, но готова продолжать заседание. Она также отмечала, что врачи дали ей обезболивающую таблетку.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии члену совета оппозиции Ковальковой продлили арест

15:07 03.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДоверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Члену президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой назначили 15 суток административного ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Сторона обвинения утверждала, что 23 августа Ковалькова участвовала в несанкционированной акции у гостиницы "Планета", в том числе говорила в громкоговоритель и скандировала лозунги. Свидетельства тому нашли на сайтах TUT.by и "Новый час Онлайн".

"Ковалькову подвергнуть административному взысканию в виде административного ареста на 15 суток", - сказала судья Татьяна Оковитая.

Адвокат ходатайстовал о возврате дела на доработку, а также отмечал, что упомянет в жалобе незаконное нахождение Ковальковой в изоляторе, поскольку срок ее административного ареста в четверг истек тремя часами ранее.
Во время судебного заседания Ковалькова заявляла, что плохо себя чувствует и просила вызвать врача, для чего в судебном заседании был объявлен перерыв. "Судом предъявляется справка, что Ковалькова может продолжать участие в судебном заседании", - сказала судья после окончания перерыва.
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После перерыва Ковалькова утверждала, что ей после суда вызовут скорую, она чувствует себя плохо, но готова продолжать заседание. Она также отмечала, что врачи дали ей обезболивающую таблетку.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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