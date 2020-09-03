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Пункт о признании Косово убрали из повестки переговоров в США
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пункт о признании самопровозглашенной Республики Косово убрали из повестки переговоров в Вашингтоне, сообщило... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T23:09
2020-09-03T23:09
ивица дачич
дональд трамп
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> заявил, что пункт о признании самопровозглашенной Республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> убрали из повестки переговоров в Вашингтоне, сообщило национальное телевидение Сербии.Ранее глава МИД Сербии <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> рассказал, что Вучич на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной Республики Косово.Сербская делегация во главе с президентом находится в Вашингтоне на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово.Перед тем косовский "премьер" рассказал СМИ в <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштине</a>, что "ни о чем, кроме признания независимости, переговариваться не намерен".Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает, чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.Прошлая попытка провести встречу Вучича и Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (в то время состоявшей из Сербии и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>) силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20200730/1575173485.html
https://ria.ru/20200727/1575004147.html
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ивица дачич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире

Пункт о признании Косово убрали из повестки переговоров в США

23:09 03.09.2020
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© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкГраффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Марко Кужавич
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пункт о признании самопровозглашенной Республики Косово убрали из повестки переговоров в Вашингтоне, сообщило национальное телевидение Сербии.
Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал, что Вучич на переговорах в США категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной Республики Косово.
Сербская делегация во главе с президентом находится в Вашингтоне на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша Мали заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово.

"Люди из администрации Трампа были честны, выслушали нас, и пункта, в котором говорится об обоюдном признании, больше нет в документах", - заявил сербский президент в эфире национального ТВ.

Перед тем косовский "премьер" рассказал СМИ в Приштине, что "ни о чем, кроме признания независимости, переговариваться не намерен".
Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает, чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".
Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.
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Прошлая попытка провести встречу Вучича и Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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