https://ria.ru/20200903/kosovo-1576711554.html

Пункт о признании Косово убрали из повестки переговоров в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пункт о признании самопровозглашенной Республики Косово убрали из повестки переговоров в Вашингтоне, сообщило... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:09

2020-09-03T23:09

2020-09-03T23:09

ивица дачич

дональд трамп

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> заявил, что пункт о признании самопровозглашенной Республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> убрали из повестки переговоров в Вашингтоне, сообщило национальное телевидение Сербии.Ранее глава МИД Сербии <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> рассказал, что Вучич на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> категорически отверг пункт о признании независимости самопровозглашенной Республики Косово.Сербская делегация во главе с президентом находится в Вашингтоне на переговорах с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. В четверг ожидается присутствие при диалоге американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В четверг члены сербской делегации подогревают интерес общественности эмоциональными заявлениями. Так, министр финансов Синиша <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> заявил, что им был предложен на согласование "наиболее тяжелый документ" изо всех ранее по Косово.Перед тем косовский "премьер" рассказал СМИ в <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштине</a>, что "ни о чем, кроме признания независимости, переговариваться не намерен".Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает, чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.Прошлая попытка провести встречу Вучича и Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (в то время состоявшей из Сербии и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>) силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20200730/1575173485.html

https://ria.ru/20200727/1575004147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивица дачич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире