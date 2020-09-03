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https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576711308.html
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T23:04
2020-09-03T23:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Общее число жертв в столице достигло 4867.Всего за время пандемии в России выявили чуть больше миллиона случаев заболевания COVID-19, 17 528 человек умерли, более 826 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 264 тысячи — приходится на Москву. При этом более 217 тысяч пациентов уже поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

23:04 03.09.2020 (обновлено: 23:16 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4867.
Всего за время пандемии в России выявили чуть больше миллиона случаев заболевания COVID-19, 17 528 человек умерли, более 826 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 264 тысячи — приходится на Москву. При этом более 217 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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