https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576711308.html

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:04

2020-09-03T23:04

2020-09-03T23:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Москве за сутки умерли десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Общее число жертв в столице достигло 4867.Всего за время пандемии в России выявили чуть больше миллиона случаев заболевания COVID-19, 17 528 человек умерли, более 826 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 264 тысячи — приходится на Москву. При этом более 217 тысяч пациентов уже поправились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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