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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576699072.html
Дети составляют 7,6% среди заболевших COVID-19 россиян
Дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:02
2020-09-03T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дети
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностике COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ."В <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19, количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время не известны", - следует из материалов.Отмечается, что заражения новорожденных детей крайне редки, при этом внутриутробная передача инфекции не доказана.В 9% случаев заражение детей вирусом SARS-CoV-2 связано с путешествиями в другие страны, 91% заболевших имели местные контакты, преимущественно семейные, уточняется в материалах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дети

Дети составляют 7,6% среди заболевших COVID-19 россиян

18:02 03.09.2020 (обновлено: 18:19 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом в коронавирусной больнице
Медик с юным пациентом в коронавирусной больнице - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик с юным пациентом в коронавирусной больнице. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностике COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ.
Российской Федерации дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19, количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время не известны", - следует из материалов.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Отмечается, что заражения новорожденных детей крайне редки, при этом внутриутробная передача инфекции не доказана.
В 9% случаев заражение детей вирусом SARS-CoV-2 связано с путешествиями в другие страны, 91% заболевших имели местные контакты, преимущественно семейные, уточняется в материалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
203010
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