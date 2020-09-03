https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576699072.html

Дети составляют 7,6% среди заболевших COVID-19 россиян

Дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:02

2020-09-03T18:02

2020-09-03T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333368_0:308:3094:2048_1400x0_80_0_0_d448da3b0b001cd137dfa5bfa297e344.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностике COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ."В <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19, количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время не известны", - следует из материалов.Отмечается, что заражения новорожденных детей крайне редки, при этом внутриутробная передача инфекции не доказана.В 9% случаев заражение детей вирусом SARS-CoV-2 связано с путешествиями в другие страны, 91% заболевших имели местные контакты, преимущественно семейные, уточняется в материалах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дети