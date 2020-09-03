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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576695247.html
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса
Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:20
2020-09-03T19:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенных на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава</a> РФ.Отмечается, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, "в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

17:20 03.09.2020 (обновлено: 19:11 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФорум "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум Здоровье нации — основа процветания России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ.

"В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир", - сообщает ведомство.

Отмечается, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, "в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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