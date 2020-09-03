https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576695247.html

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:20

2020-09-03T17:20

2020-09-03T19:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенных на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава</a> РФ.Отмечается, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, "в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество