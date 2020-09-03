Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса
17:20 03.09.2020 (обновлено: 19:11 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФорум "Здоровье нации — основа процветания России"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов, их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РФ.
"В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир", - сообщает ведомство.
Отмечается, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя, "в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.