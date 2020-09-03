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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576692452.html
Стало известно, во сколько обошлась борьба с COVID-19 в Москве
Около 300 миллиардов рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:52
2020-09-03T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Около 300 миллиардов рублей потратила <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика

Стало известно, во сколько обошлась борьба с COVID-19 в Москве

16:52 03.09.2020
4719
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Около 300 миллиардов рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 миллиардов рублей дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом", - сообщил Ефимов на Столыпинском форуме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1043636
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЭкономика
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