https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576692452.html
Стало известно, во сколько обошлась борьба с COVID-19 в Москве
Около 300 миллиардов рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:52
2020-09-03T16:52
2020-09-03T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Около 300 миллиардов рублей потратила <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика