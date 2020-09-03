https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576692452.html

Стало известно, во сколько обошлась борьба с COVID-19 в Москве

Около 300 миллиардов рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:52

2020-09-03T16:52

2020-09-03T16:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Около 300 миллиардов рублей потратила <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика