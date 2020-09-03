https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663538.html
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 690, Санкт-Петербурге - 191, Подмосковье - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:33
2020-09-03T10:33
2020-09-03T10:35
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_a353c1a97115b2791aadc5715ebea02e.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 690, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 191, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 191, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.Добавляется, что наименьшее число заболевших в Еврейской автономной области - семь, Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по шесть случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576661338.html
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_f05fa96626edc9d0b2bd91de24a66bae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество