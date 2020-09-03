https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663538.html

В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 690, Санкт-Петербурге - 191, Подмосковье - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:35

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 690, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 191, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 191, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.Добавляется, что наименьшее число заболевших в Еврейской автономной области - семь, Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по шесть случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576661338.html

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество