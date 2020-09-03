Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663538.html
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 690, Санкт-Петербурге - 191, Подмосковье - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:33
2020-09-03T10:35
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:122:3211:1928_1400x0_80_0_0_a353c1a97115b2791aadc5715ebea02e.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 690, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 191, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 191, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.Добавляется, что наименьшее число заболевших в Еврейской автономной области - семь, Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по шесть случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576661338.html
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_f05fa96626edc9d0b2bd91de24a66bae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19

10:33 03.09.2020 (обновлено: 10:35 03.09.2020)
157
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 690, Санкт-Петербурге - 191, Подмосковье - 163, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 191, 3. Московская область - 163", - говорится в сообщении.
Добавляется, что наименьшее число заболевших в Еврейской автономной области - семь, Чечне и Севастополе - по шесть случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница Вектора в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
09:47Распространение нового коронавируса
Участников первого этапа испытаний вакцины "Вектора" выписали из больницы
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
В России за сутки 5766 пациентов вылечились от коронавируса
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
В России за сутки умерли 114 пациентов с коронавирусом
Врач у окна в госпитале COVID-19
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом
Статуя Фемиды
В Уфе общественницу арестовали за оскорбление армянок
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Строительство газопровода Северный поток-2
Ишингер призвал не связывать дело Навального и "Северный поток — 2"
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Минск
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Благовещенск
В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко проведет кадровые назначения
Оксана Макиева
Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния