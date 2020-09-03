https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663434.html

В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах выявили 4995 больных COVID-19, у 24 процентов из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:33

2020-09-03T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 российских регионах выявили 4995 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24 процентов из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровел 5766 человек, 114 скончались.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (690), за ней идут Санкт-Петербург (191), Подмосковье (163), Нижегородская область (143), Ростовская (139), Ставрополье (130), Свердловская область (121) и Саратовская (108). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне и Севастополе (по шесть).Накануне сообщалось о 4952 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 009 995 человек, из них более 17,5 тысячи умерли, 826 тысяч с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <u><a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a></u>, число заболевших превысило 25,6 миллиона человек, как минимум 852 тысячи из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <u><a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a></u> (там зафиксировано более 6,1 миллиона инфицированных), Бразилия (3,99 миллиона) и Индия (3,85 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576665344.html

https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество