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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576663434.html
В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 4995 больных COVID-19, у 24 процентов из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:33
2020-09-03T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 российских регионах выявили 4995 больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 24 процентов из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровел 5766 человек, 114 скончались.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (690), за ней идут Санкт-Петербург (191), Подмосковье (163), Нижегородская область (143), Ростовская (139), Ставрополье (130), Свердловская область (121) и Саратовская (108). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне и Севастополе (по шесть).Накануне сообщалось о 4952 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 009 995 человек, из них более 17,5 тысячи умерли, 826 тысяч с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <u><a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a></u>, число заболевших превысило 25,6 миллиона человек, как минимум 852 тысячи из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <u><a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты Америки</a></u> (там зафиксировано более 6,1 миллиона инфицированных), Бразилия (3,99 миллиона) и Индия (3,85 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576665344.html
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В России выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 03.09.2020 (обновлено: 11:31 03.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Медицинские работники готовят пациента к проведению компьютерной томографии в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 4995 больных COVID-19, у 24 процентов из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровел 5766 человек, 114 скончались.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
11:00Распространение нового коронавируса
У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (690), за ней идут Санкт-Петербург (191), Подмосковье (163), Нижегородская область (143), Ростовская (139), Ставрополье (130), Свердловская область (121) и Саратовская (108). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне и Севастополе (по шесть).
Накануне сообщалось о 4952 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 009 995 человек, из них более 17,5 тысячи умерли, 826 тысяч с лишним вылечились.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
08:00РИА Наука
Можем повторить. Ученые рассказали, кто болеет COVID-19 по несколько раз
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,6 миллиона человек, как минимум 852 тысячи из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 6,1 миллиона инфицированных), Бразилия (3,99 миллиона) и Индия (3,85 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2017011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - Общество
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