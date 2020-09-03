https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576662050.html

Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму

Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:05

2020-09-03T10:05

2020-09-03T10:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

крымский федеральный университет

здоровье - общество

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617189_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_237ce05ee5fa3fcb65bb354d384d8fb7.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Аналитический центр <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымского федерального университета</a> спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.По прогнозу учёных, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов - приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.Учёные рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь касающиеся социального дистанцирования, объемы тестирования в количестве не менее 3000 тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.По данным на среду, всего в республике зарегистрировано 2542 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1720 человек, 31 - скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576619850.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, республика крым, общество