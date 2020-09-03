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https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576662050.html
Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму
Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:05
2020-09-03T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
крымский федеральный университет
здоровье - общество
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Аналитический центр <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымского федерального университета</a> спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.По прогнозу учёных, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов - приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.Учёные рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь касающиеся социального дистанцирования, объемы тестирования в количестве не менее 3000 тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.По данным на среду, всего в республике зарегистрировано 2542 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1720 человек, 31 - скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, здоровье - общество, республика крым, общество

Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму

10:05 03.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.
"Если индекс передачи возбудителя коронавирусной инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 (по состоянию на конец августа) до пяти тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.
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По прогнозу учёных, число пиковых госпитализаций к концу осени может увеличиться до 1,3 тысячи, а общее количество летальных исходов - приблизиться к 100. Учёные утверждают, что при снижении индекса передачи возбудителя до показателей 1,0-1,1 (сейчас 1,3) пиковое количество госпитализаций не превысит тысячи.
"Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который аналитический центр давал 11 мая с учетом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80-90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории республики Крым", – приводит слова проректора по научной деятельности университета Анатолия Кубышкина пресс-служба.
Учёные рекомендуют сохранять противоэпидемические мероприятия, в первую очередь касающиеся социального дистанцирования, объемы тестирования в количестве не менее 3000 тестов в день, а также увеличить при необходимости объемы домашней изоляции контактных лиц и больных с легкими и бессимптомными формами.
По данным на среду, всего в республике зарегистрировано 2542 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1720 человек, 31 - скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2111013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Крымский федеральный университетЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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