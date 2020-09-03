https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576658262.html

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T07:53

2020-09-03T07:53

2020-09-03T07:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает <a href="https://www.jhu.edu/" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 7.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 26 031 410. Скончались, по информации университета, 863 028 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время почти 17,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире