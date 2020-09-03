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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576658262.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:53
2020-09-03T07:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает <a href="https://www.jhu.edu/" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 7.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 26 031 410. Скончались, по информации университета, 863 028 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время почти 17,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов

07:53 03.09.2020 (обновлено: 07:56 03.09.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 7.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 26 031 410. Скончались, по информации университета, 863 028 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время почти 17,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
201600
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
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