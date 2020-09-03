https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html

В Манеже вручили премию "Книга года"

Гран-при премии национального конкурса "Книга года-2020" получила серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20 томах, лауреаты объявлены в среду в рамках... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:41

2020-09-03T10:41

2020-09-03T10:41

культура

ммкя-2020

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манеж

сергей есенин

велимир хлебников

захар прилепин

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Гран-при премии национального конкурса "Книга года-2020" получила серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20 томах, лауреаты объявлены в среду в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), передает корреспондент РИА Новости.В номинации "Проза года" жюри отметило психологический роман Максима Замшева "Концертмейстер"."Очень классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг, мы, наверное, единственная страна, которая выходит из этого ужаса через книгу", - сказал Замшев.Писатель Захар Прилепин получил премию за книгу "Есенин" из серии ЖЗЛ в номинации "Humanitas".В номинации "Поэзия года" лучшим признали сборник стихотворений Олега Чухонцева "И звук и отзвук: из разных книг".Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой "Трансиб. Поезд отправляется" лидировала в номинации "Детям XXI века". Серию книг для подростков "Рассказы Волчка" жюри отметило в новой номинации "Поколение Z".В номинация "Non-fiction" лидировала популярная энциклопедия "Якутский холод".Серия "Материалы к биографии" о художниках Владимире Конашевиче, Татьяне Мавриной, Владимире Милашевском, поэте Велимире Хлебникове получила приз в номинации "Art-книга"..Диплом жюри получил интернет- портал "Война и жизнь" к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.Московская международная книжная ярмарка, в которой принимают участие более 300 издательств из разных регионов страны, проходит в московском "Манеже" со 2 по 6 сентября.

https://ria.ru/20200902/knigi-1576635375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ммкя-2020, книги, новости культуры, манеж, сергей есенин, велимир хлебников, захар прилепин