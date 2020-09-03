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Культура
https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html
В Манеже вручили премию "Книга года"
Гран-при премии национального конкурса "Книга года-2020" получила серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20 томах, лауреаты объявлены в среду в рамках... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:41
2020-09-03T10:41
культура
ммкя-2020
книги
новости культуры
манеж
сергей есенин
велимир хлебников
захар прилепин
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Гран-при премии национального конкурса "Книга года-2020" получила серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20 томах, лауреаты объявлены в среду в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), передает корреспондент РИА Новости.В номинации "Проза года" жюри отметило психологический роман Максима Замшева "Концертмейстер"."Очень классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг, мы, наверное, единственная страна, которая выходит из этого ужаса через книгу", - сказал Замшев.Писатель Захар Прилепин получил премию за книгу "Есенин" из серии ЖЗЛ в номинации "Humanitas".В номинации "Поэзия года" лучшим признали сборник стихотворений Олега Чухонцева "И звук и отзвук: из разных книг".Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой "Трансиб. Поезд отправляется" лидировала в номинации "Детям XXI века". Серию книг для подростков "Рассказы Волчка" жюри отметило в новой номинации "Поколение Z".В номинация "Non-fiction" лидировала популярная энциклопедия "Якутский холод".Серия "Материалы к биографии" о художниках Владимире Конашевиче, Татьяне Мавриной, Владимире Милашевском, поэте Велимире Хлебникове получила приз в номинации "Art-книга"..Диплом жюри получил интернет- портал "Война и жизнь" к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.Московская международная книжная ярмарка, в которой принимают участие более 300 издательств из разных регионов страны, проходит в московском "Манеже" со 2 по 6 сентября.
https://ria.ru/20200902/knigi-1576635375.html
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ммкя-2020, книги, новости культуры, манеж, сергей есенин, велимир хлебников, захар прилепин

В Манеже вручили премию "Книга года"

10:41 03.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гран-при премии национального конкурса "Книга года-2020" получила серия "Библиотека литературы Древней Руси" в 20 томах, лауреаты объявлены в среду в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), передает корреспондент РИА Новости.
В номинации "Проза года" жюри отметило психологический роман Максима Замшева "Концертмейстер".
"Очень классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг, мы, наверное, единственная страна, которая выходит из этого ужаса через книгу", - сказал Замшев.
Писатель Захар Прилепин получил премию за книгу "Есенин" из серии ЖЗЛ в номинации "Humanitas".
В номинации "Поэзия года" лучшим признали сборник стихотворений Олега Чухонцева "И звук и отзвук: из разных книг".
Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой "Трансиб. Поезд отправляется" лидировала в номинации "Детям XXI века". Серию книг для подростков "Рассказы Волчка" жюри отметило в новой номинации "Поколение Z".
В номинация "Non-fiction" лидировала популярная энциклопедия "Якутский холод".
Серия "Материалы к биографии" о художниках Владимире Конашевиче, Татьяне Мавриной, Владимире Милашевском, поэте Велимире Хлебникове получила приз в номинации "Art-книга"..
Диплом жюри получил интернет- портал "Война и жизнь" к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Московская международная книжная ярмарка, в которой принимают участие более 300 издательств из разных регионов страны, проходит в московском "Манеже" со 2 по 6 сентября.
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 15:48Культура
Международная книжная ярмарка в 33-й раз открылась в Москве
100001
КультураММКЯ-2020КнигиНовости культурыМанежСергей ЕсенинВелимир ХлебниковЗахар Прилепин
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