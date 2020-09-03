Презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия", в которой впервые систематически изложены идеологические основания российской государственности.
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Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- политолог Дмитрий КУЛИКОВ;
- адвокат Петр МОСТОВОЙ.
В рамках мероприятия речь пойдет о выученных уроках истории России, о взаимоотношениях народа и государства, о русской цивилизационной стратегии. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Каким должен быть ответ России на вызовы современности? Какое место в меняющемся мире Россия способна занять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- политолог Дмитрий КУЛИКОВ;
- адвокат Петр МОСТОВОЙ.
В рамках мероприятия речь пойдет о выученных уроках истории России, о взаимоотношениях народа и государства, о русской цивилизационной стратегии. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Каким должен быть ответ России на вызовы современности? Какое место в меняющемся мире Россия способна занять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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