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Презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия", в которой впервые систематически изложены идеологические основания российской государственности.
2020-09-03T17:01
2020-09-03T17:01
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200908/952887940.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;<br>- философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;<br>- политолог Дмитрий КУЛИКОВ;<br>- адвокат Петр МОСТОВОЙ.<br><br>В рамках мероприятия речь пойдет о выученных уроках истории России, о взаимоотношениях народа и государства, о русской цивилизационной стратегии. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Каким должен быть ответ России на вызовы современности? Какое место в меняющемся мире Россия способна занять?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"

17:01 03.09.2020
46
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Идеология русской государственности. Континент Россия", в которой впервые систематически изложены идеологические основания российской государственности.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- политолог Дмитрий КУЛИКОВ;
- адвокат Петр МОСТОВОЙ.

В рамках мероприятия речь пойдет о выученных уроках истории России, о взаимоотношениях народа и государства, о русской цивилизационной стратегии. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Каким должен быть ответ России на вызовы современности? Какое место в меняющемся мире Россия способна занять?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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