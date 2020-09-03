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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200903/kipur-1576688474.html
В ФЕОР рассказали, как российские евреи отметят осенние праздники
Еврейская община отметит осенние религиозные праздники с учетом антивирусных санитарных мер, при этом каких-то настоятельных рекомендаций не посещать синагоги... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:56
2020-09-03T15:56
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Еврейская община отметит осенние религиозные праздники с учетом антивирусных санитарных мер, при этом каких-то настоятельных рекомендаций не посещать синагоги или не совершать паломнические поездки уже нет, сообщил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.В сентябре-октябре наступают одни из главных иудейских праздников: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора.По его словам, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году смягчены требования в отношении посещения синагог: человек имеет право выбрать и, если считает нужным, остаться в большой праздник дома."Мы пишем о том, что вы вправе не прийти и быть дома в этот праздник, как исключение… Сохранение и защита здоровья - одна из заповедей в иудаизме", - отметил раввин.Отвечая на вопрос о том, разрешается ли сейчас верующим паломничество, он сказал, что основной призыв духовных лидеров заключается в том, что необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарные меры, что позволяет не заболеть и не заразиться."Если это соблюдать, люди могут куда-то приезжать, уезжать. Жизнь может не останавливаться", - добавил Борода.Он уточнил, что только три заповеди в иудаизме имеют приоритет по отношению к жизни и здоровью: это не поклоняться идолам, не убивать, не совершать кровосмешения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, общество

В ФЕОР рассказали, как российские евреи отметят осенние праздники

15:56 03.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕврейский праздник с шашлыком. Архивное фото
Еврейский праздник с шашлыком. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Еврейская община отметит осенние религиозные праздники с учетом антивирусных санитарных мер, при этом каких-то настоятельных рекомендаций не посещать синагоги или не совершать паломнические поездки уже нет, сообщил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
В сентябре-октябре наступают одни из главных иудейских праздников: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора.
"Мы живем по правилам Роспотребнадзора. Соответственно, те нормы, которые предполагаются для общественных мест – маски, перчатки, гели, социальные дистанции – мы выдерживаем в местах молитвы и скопления людей. Все, что регламентируют нормы, мы соблюдаем. Мы предупреждаем людей об их выборе (посетить синагогу – ред.), понимаем, что риски остались", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году смягчены требования в отношении посещения синагог: человек имеет право выбрать и, если считает нужным, остаться в большой праздник дома.
"Мы пишем о том, что вы вправе не прийти и быть дома в этот праздник, как исключение… Сохранение и защита здоровья - одна из заповедей в иудаизме", - отметил раввин.
Отвечая на вопрос о том, разрешается ли сейчас верующим паломничество, он сказал, что основной призыв духовных лидеров заключается в том, что необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарные меры, что позволяет не заболеть и не заразиться.
"Если это соблюдать, люди могут куда-то приезжать, уезжать. Жизнь может не останавливаться", - добавил Борода.
Он уточнил, что только три заповеди в иудаизме имеют приоритет по отношению к жизни и здоровью: это не поклоняться идолам, не убивать, не совершать кровосмешения.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаОбщество
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