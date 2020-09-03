https://ria.ru/20200903/kipur-1576688474.html

В ФЕОР рассказали, как российские евреи отметят осенние праздники

Еврейская община отметит осенние религиозные праздники с учетом антивирусных санитарных мер, при этом каких-то настоятельных рекомендаций не посещать синагоги... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:56

2020-09-03T15:56

2020-09-03T15:56

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр борода

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150150/24/1501502474_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_41358a10b7bb8bc37727217a55321ce7.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Еврейская община отметит осенние религиозные праздники с учетом антивирусных санитарных мер, при этом каких-то настоятельных рекомендаций не посещать синагоги или не совершать паломнические поездки уже нет, сообщил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.В сентябре-октябре наступают одни из главных иудейских праздников: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора.По его словам, с учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году смягчены требования в отношении посещения синагог: человек имеет право выбрать и, если считает нужным, остаться в большой праздник дома."Мы пишем о том, что вы вправе не прийти и быть дома в этот праздник, как исключение… Сохранение и защита здоровья - одна из заповедей в иудаизме", - отметил раввин.Отвечая на вопрос о том, разрешается ли сейчас верующим паломничество, он сказал, что основной призыв духовных лидеров заключается в том, что необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие санитарные меры, что позволяет не заболеть и не заразиться."Если это соблюдать, люди могут куда-то приезжать, уезжать. Жизнь может не останавливаться", - добавил Борода.Он уточнил, что только три заповеди в иудаизме имеют приоритет по отношению к жизни и здоровью: это не поклоняться идолам, не убивать, не совершать кровосмешения.

https://ria.ru/20200612/1572853488.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, общество