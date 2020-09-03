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https://ria.ru/20200903/kino-1576684412.html
Очная защита проектов иных организаций кинематографии
8 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится питчинг проектов иных организаций кинематографии Фонда кино.
2020-09-03T15:03
2020-09-03T15:03
анонсы
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576684412.jpg?1599134625
<strong>Участники:<br></strong>- председатель Совета Фонда кино, советник Президента РФ Владимир ТОЛСТОЙ;<br>- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;<br>- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ; <br>- директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис МОЛЧАНОВ;<br>- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;<br>- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;<br>- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;<br>- режиссер, народный артист России Владимир ХОТИНЕНКО;<br>- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;<br>- сценарист, режиссер Жора КРЫЖОВНИКОВ;<br>- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;<br>- режиссер Джаник ФАЙЗИЕВ;<br>- продюсер ООО "Базелевс", режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ;<br>- режиссер Александр КОТТ;<br>- режиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей УЧИТЕЛЬ.<br><br><a href="http://www.fond-kino.ru/news/8-sentyabrya-2020-goda-v-MIA-%C2%ABRossiya-segodnya%C2%BB-sostoitsya-ochnaya-zashchita-proyektov-inykh-organizatsiy-kinematografii/" target="_blank">Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии.</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Очная защита проектов иных организаций кинематографии

15:03 03.09.2020
10
8 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится питчинг проектов иных организаций кинематографии Фонда кино.
Участники:
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента РФ Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис МОЛЧАНОВ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- режиссер, народный артист России Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- сценарист, режиссер Жора КРЫЖОВНИКОВ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- режиссер Джаник ФАЙЗИЕВ;
- продюсер ООО "Базелевс", режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- режиссер Александр КОТТ;
- режиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей УЧИТЕЛЬ.

Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии.
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