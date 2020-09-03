https://ria.ru/20200903/kino-1576684412.html

Очная защита проектов иных организаций кинематографии

8 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится питчинг проектов иных организаций кинематографии Фонда кино.

2020-09-03T15:03

2020-09-03T15:03

2020-09-03T15:03

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576684412.jpg?1599134625

<strong>Участники:<br></strong>- председатель Совета Фонда кино, советник Президента РФ Владимир ТОЛСТОЙ;<br>- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;<br>- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ; <br>- директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис МОЛЧАНОВ;<br>- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;<br>- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;<br>- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;<br>- режиссер, народный артист России Владимир ХОТИНЕНКО;<br>- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;<br>- сценарист, режиссер Жора КРЫЖОВНИКОВ;<br>- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;<br>- режиссер Джаник ФАЙЗИЕВ;<br>- продюсер ООО "Базелевс", режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ;<br>- режиссер Александр КОТТ;<br>- режиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей УЧИТЕЛЬ.<br><br><a href="http://www.fond-kino.ru/news/8-sentyabrya-2020-goda-v-MIA-%C2%ABRossiya-segodnya%C2%BB-sostoitsya-ochnaya-zashchita-proyektov-inykh-organizatsiy-kinematografii/" target="_blank">Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии.</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы