Очная защита проектов иных организаций кинематографии
8 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится питчинг проектов иных организаций кинематографии Фонда кино.
Участники:
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента РФ Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис МОЛЧАНОВ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- режиссер, народный артист России Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- сценарист, режиссер Жора КРЫЖОВНИКОВ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- режиссер Джаник ФАЙЗИЕВ;
- продюсер ООО "Базелевс", режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- режиссер Александр КОТТ;
- режиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей УЧИТЕЛЬ.
Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии.
- председатель Совета Фонда кино, советник Президента РФ Владимир ТОЛСТОЙ;
- председатель Экспертного совета Фонда кино, продюсер, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ФГУП ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис МОЛЧАНОВ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АО "Первый канал" Константин ЭРНСТ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- режиссер, народный артист России Владимир ХОТИНЕНКО;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- сценарист, режиссер Жора КРЫЖОВНИКОВ;
- продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- режиссер Джаник ФАЙЗИЕВ;
- продюсер ООО "Базелевс", режиссер Тимур БЕКМАМБЕТОВ;
- режиссер Александр КОТТ;
- режиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей УЧИТЕЛЬ.
Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии.