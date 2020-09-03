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Американская газета назвала Киев российским
Популярный американский таблоид New York Post ошибочно "поместил" Киев в Россию. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:11
2020-09-03T07:16
россия
турция
сша
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Популярный американский таблоид <a href="https://nypost.com/2020/09/02/woman-walks-onto-airplane-wing-after-complaining-she-was-too-hot/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> ошибочно "поместил" <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в Россию.Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко. "Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> - Kyiv.
https://ria.ru/20170612/1496340922.html
Американцы обозначили будущее Киева.....
68
Чубатый, ты к Сибири не подмазывайся..... На заработках был в Сибири?
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россия
турция
сша
киев
украина
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россия, турция, сша, киев, украина, в мире

Американская газета назвала Киев российским

07:11 03.09.2020 (обновлено: 07:16 03.09.2020)
10491
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Популярный американский таблоид New York Post ошибочно "поместил" Киев в Россию.
Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из Турции пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко.
"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.
Скриншот из статьи в американском издании New York Post
Скриншот из статьи в американском издании New York Post - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Скриншот из статьи в американском издании New York Post
Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины - Kyiv.
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853132226
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РоссияТурцияСШАКиевУкраинаВ мире
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