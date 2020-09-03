https://ria.ru/20200903/kiev-1576657690.html

Американская газета назвала Киев российским

Популярный американский таблоид New York Post ошибочно "поместил" Киев в Россию. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T07:11

2020-09-03T07:11

2020-09-03T07:16

россия

турция

сша

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Популярный американский таблоид <a href="https://nypost.com/2020/09/02/woman-walks-onto-airplane-wing-after-complaining-she-was-too-hot/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> ошибочно "поместил" <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> в Россию.Издание опубликовало заметку о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Киева. После приземления рейса из <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> пассажирка, летевшая с двумя детьми, открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета. Полицейским она объяснила свои действия тем, что ей слишком жарко. "Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> - Kyiv.

https://ria.ru/20170612/1496340922.html

Арсений Новиков Американцы обозначили будущее Киева..... 68

Арсений Новиков Чубатый, ты к Сибири не подмазывайся..... На заработках был в Сибири? 21

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россия

турция

сша

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, сша, киев, украина, в мире